Суд відправив під варту ще одного підозрюваного у продажі «гуманітарки»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб і під час воєнного стану (ч. 3ст. 201-2 КК України).Нагадаємо, у схемі незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги було задіяно 9 осіб. Чоловіки діяли під виглядом волонтерів. Проте, замість підтримки ЗСУ вони продавали гуманітарну допомогу, отриману від країн-донорів. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої військової амуніції.Під час санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили транспортні засоби, військове спорядження, а також майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.Сьогодні суд відправив під варту дев’ятого фігуранта провадження, з альтернативою внесення майже 1 млн грн застави. Таким чином наразі запобіжні заходи обрано 8 підозрюваним. З них 5 перебувають під вартою, ще один вніс заставу і вийшов на волю. Двом іншим чоловікам рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура, не погоджуючись із такими рішеннями, оскаржила їх до апеляційного суду. Ще один фігурант теж перебуває за ґратами, але як підозрюваний в іншому кримінальному провадженні.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУ НП в області.