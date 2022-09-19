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З дому – за ґрати: прокуратура домоглась зміни запобіжного заходу двом підозрюваним у продажі гуманітарної

Рівненська область / Новини регіону 20-сен, 2022, 08:129 prov 0
За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд змінив запобіжний захід двом підозрюваним у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб і під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Нагадаємо, схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги правоохоронці викрили та припинили у серпні цього року. Загалом у схемі було задіяно 9 осіб.
Усім учасникам схеми оголошено про підозри та обрано запобіжні заходи. П’ятеро чоловіків нині перебувають під вартою, ще двоє внесли заставу і вийшли на волю.
Двох інших підозрюваних суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура, не погоджуючись із такими рішеннями, оскаржила їх до апеляційного суду.
Сьогодні, 19 вересня, Рівненський апеляційний суд погодився із доводами прокурора і змінив підозрюваним запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУ НП в області.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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