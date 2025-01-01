День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни





"Бо Я, Господь, не змінююся,тому ви,

сини Яковові, не будете знищені."





Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війниЯк відомо, Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників народів світу. За даними (ізраїльського національного меморіалу Голокосту) «Яд вашем», в Україні налічується 2707 Праведників народів світу.





Прийшовши до влади Гітлер почав впроваджувати в практику свою расистську та одержиму доктрину про вищу вибрану арійську націю, кров якої не може змішана бути ні з якою іншою. Бо саме їм, арійцям, належить панувати на Землі, а усі інші народжуються для того, щоб працювати на Великий ІІІ Рейх. Наприклад, слов'ян він називав "кроликами", а євреїв наказав винищувати поголовно.Пізнавши Істину про те, що єврейський народ вважається вибраним Богом народом за те, що вони з найдавніших давен поклонялися Творцю – Єдиному Богу Живому – він вирішив, що саме він «месія і великий визволитель» може перекрутити світогляд вцілому.

Однак, він не перший і не останній виносив вирок єврейському народові, який був, є і буде. Адже це не залежить від простої смертної людини, про яку сказано в Біблії – «порох земний», «черепок із земних черепків, чому сперечаєшся з Творцем?» тощо.Першою це звання отримала українка Марія Бабич, яка в роки війни жила у Рівному. За даними Українського інституту вивчення Голокосту, 217 вихідців з Рівненщини нагороджені медаллю "Праведника народів світу" .Представників інших націй і віросповідань, які з ризиком для власного життя переховували євреїв у роки Голокосту, держава Ізраїль відзначає медаллю "Праведника народів світу". Першою це звання отримала українка Марія Бабич, яка в роки війни жила у Рівному.За даними Українського інституту вивчення Голокосту, 217 вихідців з Рівненщини нагороджені медаллю "Праведника народів світу". "Православний священник Гнат Грогуль – із Великих Загірців на Рівненщині. У серпні 41-го за 10 кілометрів від цього села, в Дубні, нацисти розстріляли більше тисячі євреїв, решту загнали в гетто. Із сім'ї Якір вижила лише найменша донька Мір'ям, яку врятував отець Гнат. І вона стала українкою Марусею ".Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Інститутом національної пам'яті створили 37 таких відеосюжетів, три з яких пов'язані з Рівненщиною.Рішення про вшанування «Праведників народів світу» було ухвалено Кнесетом Ізраїлю у 1953 році. Найбільше володарів цієї відзнаки у Польщі (7112), далі йдуть Нідерланди (5851), Франція (4130). У Німеччині їх 638.





Світлана Коток

