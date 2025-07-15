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Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську

Війна з московитами / Актуально 15-лип, 2025, 15:189 prov 0
В Україні налічується 145,2 тис чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.
Про це йдеться у матеріал ЕП із посиланням на Мінсоцполітики.
За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.
Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалося до великої війни.
Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.
Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги.
Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.
Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, – п?ятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію.
Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.
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