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СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ

Головна / Війна з московитами 21-лип, 2025, 08:129 prov 0
Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.
За словами джерел, просто зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України.
Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.
За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро.
"Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ", - йдеться у повідомленні.

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