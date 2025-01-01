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РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу держорганами – Зеленський

Війна з московитами / Суспільство 22-лип, 2025, 08:219 prov 0
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Рішенням РНБО запроваджено реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність", - повідомив він.
За його словами, мораторій дає необхідну основу для "повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики".
"Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов?язково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців", - додав президент.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров уточнив, що мораторій стосується "необґрунтованих перевірок".
Координуватимуть, за його словами, це системно:
  • Обмежать кількість перевірок, особливо щодо малого та середнього бізнесу.
  • Змінять підхід до ризикоорієнтованого нагляду – контроль там, де "справді є загрози, а не навмання".
  • Запустять аудит проваджень, які блокують роботу підприємств без жодної вагомої причини.
  • Впровадять відповідальність за тиск на бізнес та оцифрують процеси, щоб "усе було прозоро".
"Без реальної поваги до підприємництва – неможлива стійка економіка. А без стійкої економіки – немає сильної армії", - підсумував Умєров.
Джерело.
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