Коломойський та Боголюбов виплатять «ПриватБанк» більше 2 млрд доларів – рішення суду

«ПриватБанк» здобув перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомили у пресслужбі Банку.Рішення Високого суду Лондона показове своєю суворістю — вимоги банку задовольнили за усіма пунктами. Повна сума, що підлягає виплаті Банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом перевищить 2 млрд дол. США..Позов вже державний «ПриватБанк» подав ще наприкінці 2017-го, вимагаючи від колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повернення виведених з банку активів на суму близько 1,9 млрд дол. Тоді ж Високий суд видав наказ про арешт активів ексвласників, аби після завершення розгляду у випадку перемоги позивач міг сподіватися хоч на якісь компенсації. Власне сам розгляд справи закінчився у листопаді 2023 року, відтоді всі й чекали на рішення, оголошення якого постійно відкладалося, а саме воно «доросло» аж до семи сотень сторінок.Підставою для позову «ПриватБанку», нагадаємо, стала схема виведення з банку коштів через 270 кредитів 46 пов’язаним з ексвласниками позичальникам. Прикривалась схема, як фіговим листом, так званою рециркуляцією позик, тобто попередні кредити гасили з коштів наступних кредитів, але «дорогою» частина грошей губилася серед чисельних трансакцій (ми це багато разів описували в інших пов’язаних кейсах). Виводили наскирдоване, згідно з позовом, через шість афільованих з Коломойським та Боголюбовим компаній, які також є відповідачами у цій справі.Публічної позиції, що все це — від націоналізації банку і аж до судових спорів — «політичне переслідування» та «порушення прав людини», вони трималися до останнього. Попри те, що за роки багато чого сталося: позови банку проти ексвласників в інших країнах, розслідування проти них з боку ФБР про відмивання коштів у США, взяття Коломойського під варту в Україні, безумна втеча Боголюбова до Австрії. Усе це дуже контрастувало з іміджем в’язнів совісті.