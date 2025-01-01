На Прикарпатті ДБР викрило правоохоронця, який хотів прокласти ухилянтам «стежку» через кордон з Румунією

ДБР ефективно протидіє тим, хто намагається організувати незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон і не дає налагодити сталі корупційні схеми. Кожна подібна спроба швидко припиняється, а причетні отримують належну правову оцінку.
Працівники ДБР спільно з СБУ викрили правоохоронця з Івано-Франківщини, який намагався налагодити «бізнес-схему» переправлення ухилянтів через державний кордон України. Однак правоохоронці викрили його на першому ж переправленого військовозобов’язаного.
У лютому цього року до фігуранта звернувся внутрішньо переміщений мешканець Нової Каховки з проханням допомогти виїхати за межі України під час воєнного стану. Правоохоронець одразу пояснив, що легального шляху немає, але за 10 тисяч доларів США він може організувати незаконне переправлення. Згодом сума зросла ще 2 на тисячі доларів, для отримання коштів він залучив знайомих-посередників.
Правоохоронець особисто перевіз «клієнта» у Верховинський район та організував ночівлю. Надалі, на позашляховику без номерних знаків, він супроводжував військовозобов’язаного гірськими дорогами та полонинами у напрямку державного кордону з Румунією.
Ділка викрили після отримання другої частини хабаря, а ухилянта затримали під час незаконної спроби перетину кордону.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 9 років з конфіскацією майна.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Досудове розслідування триває. ДБР встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.