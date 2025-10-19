FT: Трамп схиляв Зеленського прийняти умови Путіна, бо той може "знищити" Україну

Джерело:?Financial Times?із посиланням на джерела
Дослівно: "Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни під час бурхливої зустрічі в Білому домі в п'ятницю, попередивши, що Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо вона не погодиться.
Зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся", як повідомили особи, обізнані з ситуацією".
Деталі: Хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа підтримати замороження поточної лінії фронту, ця гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна, пише видання.
Під час п'ятничної зустрічі Трамп, здавалося, дослівно повторив багато тез Путіна, навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії, повідомили європейські чиновники, ознайомлені з перебігом зустрічі.
За словами європейського посадовця, Трамп сказав Зеленському, що український лідер повинен укласти угоду або зіткнутися з руйнуванням.
Як розповів посадовець, Трамп сказав Зеленському, що той програє війну, і попередив: "Якщо [Путін] захоче, він знищить вас".
В один із моментів зустрічі президент США відкинув убік карти бойових дій в Україні, повідомив чиновник, обізнаний з перебігом зустрічі.
Видання підтверджує інформацію про те, що під час телефонної розмови в четвер "Путін зробив Трампу нову пропозицію, згідно з якою Україна віддасть контрольовані нею частини східного Донбасу в обмін на невеликі території двох південних прифронтових областей – Херсонської та Запорізької".
Як ідеться в матеріалі, російська пропозиція є невеликою поступкою порівняно з тією, яку Путін зробив під час останньої зустрічі з Трампом в Алясці в серпні, де він заявив, що погодиться заморозити лінію зіткнення в інших районах фронту, якщо Україна віддасть Донбас.
Як пише видання, войовниче повторення Трампом риторики Путіна в п'ятницю зруйнувало надії багатьох європейських союзників України на те, що його можна переконати збільшити підтримку Києва.
Троє інших європейських чиновників, які були проінформовані про обговорення в Білому домі, підтвердили, що Трамп провів більшу частину зустрічі, читаючи лекції Зеленському, повторюючи аргументи Путіна щодо конфлікту і закликаючи його прийняти російську пропозицію.
"Зеленський був дуже негативно налаштований" після зустрічі, за словами одного з чиновників, який додав, що європейські лідери "не були оптимістичними, але прагматично підходили до планування наступних кроків".
Передісторія:
- Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія "мають зупинитися там де є".
- Зеленський погодивсяз Трампом, що "ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимось".
- За даними ЗМІ, на зустрічі Трамп дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.
- За даними The Washington Post, Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиноюдля завершення війни, натякнувши, що натомість готовий поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей.
- Зеленський відкинув можливістьпередачі РФ додаткових неокупованих територій.