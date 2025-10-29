Рівне:

Військовий юрист

ГУР: У Росії підірвали підполковника ОМОНу, причетного до звірств РФ на Київщині

У Росії ліквідували підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України
Деталі:ГУР повідомляє, що 25 жовтня на території Кемеровської області держави-агресора РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Веніамін Мазжерін.
Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "Оберег" управління Росгвардії по Кемеровській області.
У розвідці наголошують, що "Оберег" — один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому–березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Дослівно:"Воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Оберегу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку".
