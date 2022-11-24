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На Рівненщині 24 особи засуджено за злочини, пов’язані зі збройною агресією рф

Рівненська область / Новини регіону / Війна з московитами 25-ноя, 2022, 07:599 prov 0
З початку повномасштабного вторгнення всі сили та засоби обласної прокуратури та інших правоохоронних органів спрямовано на підтримання правопорядку на території області, належну фіксацію і розслідування злочинів агресора та притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних у вчиненні воєнних злочинів осіб.


Так, в умовах широкомасштабного вторгнення рф в Україну, за процесуального керівництва органів прокуратури Рівненщини було зареєстровано та розслідувалося 367 кримінальних проваджень стосовно злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.  Після невідкладних слідчих дій 109 таких проваджень направлено за підслідністю в інші області.
За цей час завершено досудове розслідування та до судів Рівненщини скеровано 57 обвинувальних актів для їх розгляду по суті.
Крім того, за публічного обвинувачення органами прокуратури краю, судами розглянуто та ухвалено вироки у 24 кримінальних провадженнях за фактами вчинення злочинів, пов’язаних зі збройною агресією росії.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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