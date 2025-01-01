Далі ми вже без вас: Україна остаточно "списала" США, - The Atlantic

Після року надзусиль і спроб втримати США у ролі союзника та ключового партнера Україна зрештою здалася і "списала" Америку із Трампом на чолі. Про це в авторській статті для The Atlantic пише Філліпс Пейсон О'Браєн – професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.
У публікації аналітик зазначає, що, доки Київ намагався зберегти відносини з Вашингтоном, Трамп "виявляв свою прихильність" до Путіна, урізав військову допомогу Україні та "регулярно ображав" українське керівництво, включно із президентом Зеленським. Апогеєм цього стала участь України в нав’язаних їй мирних переговорах з РФ, які, на думку О'Браєна, виглядали як винагорода Путіну за вторгнення.
"Але тепер, схоже, Київ відмовився від Сполучених Штатів. Він агресивно шукає нових дипломатичних та військових партнерів", – пише аналітик, посилаючись на спроби Києва налагодити контакти з країнами Перської затоки, а також згадуючи численні угоди про військову співпрацю з країнами Європи.
О'Браєн також згадує критичні коментарі Зеленського щодо рішення США послабити санкції проти РФ і його заклики до Європи розбудовувати власні оборонні спроможності без озирання на США.
"Зміна в публічній позиції України відбувається на тлі покращення військової ситуації в країні, принаймні порівняно з труднощами минулого року. Спираючись переважно на власну індустрію дронів та військову структуру, українські війська повернули собі ініціативу в багатьох сферах", – пише оглядач.
Він зокрема згадує як останні успіхи Сил оборони в проведенні наступальних операцій на фронті, так і численні удари дронів і ракет по об’єктах на території РФ. І це, нагадує О'Браєн, аж ніяк не вкладається в наратив Трампа і його адміністрації про слабкість України та відсутність у неї "карт".
"Українці набагато більше хотіли б, щоб США були на їхньому боці, а не на боці Росії. Але українці не вірять, що втрата американської підтримки неминуче призведе до їхньої поразки. Вони бачать, як їм вдалося витримати війну, використовуючи власні ресурси та за допомогою європейських партнерів, навіть попри те, що США відійшли від них. Відмова від США як друга колись могла бути ознакою загибелі для України. Тепер це вже не так", – резюмує оглядач.
Як писав УНІАН, відносини між Україною та США погіршуються на тлі глибоких розбіжностей між Києвом і адміністрацією Дональда Трампа. Попри спроби України після конфлікту в Білому домі у 2025 році стабілізувати діалог, останні події свідчать про нове загострення.
Зокрема, виникла публічна заочна суперечка між Володимиром Зеленським і держсекретарем США Марко Рубіо. Українська сторона заявляє про тиск США із вимогою поступок Росії (зокрема щодо Донбасу), тоді як у Вашингтоні ці твердження заперечують. Додаткове напруження спричинило рішення США частково послабити санкції проти російської нафти, що Київ розцінює як крок, який підсилює військові можливості РФ.
