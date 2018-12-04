Покупка офиса или аренда: что выбрать и в чем преимущества

Независимо от того, каким бизнесом вы занимаетесь, коммерческая деятельность требует организации рабочего пространства. Перед каждым начинающим бизнесменом встает проблема относительно того, купить офис или взять помещение в аренду.
Стоит сказать, что покупка офиса преимущественно доступна уже давно работающим стабильным компаниям, которые планируют расширять свой бизнес, соответственно, увеличивать штат сотрудников, и возможно переходить с одной формы собственности на другую, при которой необходим юридический адрес компании.
Для маленьких компаний и начинающих предпринимателей приобрести в собственность офис просто нет финансовой возможности. Да и нецелесообразно сразу покупать коммерческое помещение, каким бы выгодным вложением это не было. Дело в том, что сначала новая компания должна закрепить свои позиции на рынке, а уже потом думать о расширении. Есть, конечно, еще один вариант – купить офисные помещения с дальнейшей сдачей их в аренду. В любой ситуации для поиска подходящего помещения потребуется помощь.
Заниматься покупкой офиса самостоятельно или доверить специалистам
Не секрет, что у деловых людей и предпринимателей заниматься поиском офиса нет ни времени, ни возможности. Доверять это сотрудникам сложно, так как они должны четко разбираться в нюансах работы рынка недвижимости. Поэтому лучшим выходом в ситуации является обращение за помощью в специализированные агентства, которые работают исключительно с сегментами коммерческой недвижимости.
Что предлагают агентства коммерческой недвижимости
В первую очередь это полный цикл всех необходимых услуг: от получения от клиента заказа на поиск до окончания сделки купли-продажи или аренды офисного помещения.
Кроме того, обращаясь к специалистам, каждый клиент получает:
индивидуальный подход к решению вопроса. Учитываются все требования и запросы клиента по параметрам и характеристикам искомого офисного помещения и т.д.;
минимизацию рисков. Делегирование полномочий по поиску и сопровождению сделки при покупке офиса специалистам исключает риск попасть на мошенников;
большую базу объектов;
помощь в ориентировании в ценах. Имеется в виду, что специалисты знают рынок, и просто посмотрев объект на фото, могут уверенно сказать, завышена ли цена;
экономию времени. Выбор офиса происходит быстро, оформление всей необходимой документации, а также весь процесс покупки осуществляется в самые короткие сроки и в удобное время и для покупателя, и для продавца.
Кроме того, агентства предлагают не только покупку или аренду офиса, но и любой другой коммерческой недвижимости:
аренда или покупка помещения в современных бизнес-центрах;
аренда зала для тренинга Киев ее предлагает на выгодных условиях;покупка или аренда производственных помещений, складов и т.д.
В любом вопросе клиенты получают профессиональную консультативную и сопроводительную поддержку опытного специалиста, который будет закреплен за клиентом с момента заказа на поиск помещения.