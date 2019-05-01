Уезжая, не забудьте про нотариальный перевод!

Поездки за границу с каждым годом становятся все доступнее, а правильная подготовка к ним остается проблемой и сейчас. Цель поездки в другую страну может быть разной: туризм, командировка, учеба, работа, переезд. Обязательным же этапом сборов должен стать перевод документов.
В этом деле нельзя полагаться на непрофессионалов. Потому что любая ошибка обернется депортацией или бюрократическими хлопотами. Власти другой страны халатности не прощают. Для того, чтобы предотвратить неприятности нужен нотариальный перевод документов.
Что такое нотариальный перевод документации?
Нотариальный перевод — это вид работы с текстом, который включает 3 этапа:
детальное оформление заказа в бюро;
перевод специалистом документа на целевой язык;
сверка с оригиналом и заверение текста нотариусом.
Что делать с ошибками в нотариальном переводе?
Если заметили ошибку в нотариально заверенном переводе, не ждите быстрого решения проблемы. Есть несколько способов исправить опечатку:
обратиться в бюро за корректурой. Этот способ отнимет много времени и заставит пройти 3 первоначальных этапа нотариального перевода.
попросить сопроводительное письмо к уже сделанному тексту с пояснением несоответствия имени или термина. Но это работает далеко не во всех случаях!
обратиться в ОВИР за «особой отметкой», которая заверяет два варианта написания нужного слова.
Мы работаем с такими основными темами перевода:
бизнес-перевод;
юридический;
финансовый;
медицинский;
локализация сайтов, ПО, игр;
нотариальный;
технический;
художественный (транскреация).
Потому не доверяйте свои документы в руки непроверенных компаний. Выделите время на поиск компании, которая выполнит нотариальный перевод документа в Киеве качественно.
MK:translations именно такая компания. За 4 года работы мы уже успели заслужить доверие крупных клиентов и войти в десятку лучших компаний Украины.
Наша команда сотрудничает с узкопрофильными специалистами с опытом от 5 лет, а также включает нотариальное заверение в стоимость заказа.
Поэтому, если хотите получить скорость и качество на должном уровне — обратитесь к нам. Убедиться в этом легко! Оставьте тестовое задание на нашем сайте (1000 знаков текста с пробелами). Мы предоставим вам готовый текст в двух экземплярах, чтобы вы выбрали специалиста себе «по душе».
Потому не ждите завтра, позвоните нашему консультанту MK:translations и мы выполним ваш заказ без лишних «нервов» для вас!