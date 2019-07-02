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На Рівненщині СБУ викрила на хабарі директора «Дермансько-Острозького» Національного природного парку

Рівненська область 23-лип, 2019, 08:419 prov 0
У межах заходів по боротьбі з корупцією в екологічній сфері співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди директора «Дермансько-Острозького» Національного природного парку Мінекології та природних ресурсів.
На Рівненщині СБУ викрила на хабарі директора «Дермансько-Острозького» Національного природного парку

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця шість тисяч доларів США за не вчинення перешкод у здійсненні господарської діяльності на території парку. За вказану суму чиновник обіцяв також сприяти в оформленні та погодженні необхідних документів і наукового обґрунтування з перенесення меж ділянки господарювання.
Правоохоронці затримали директора в адмінприміщенні під час отримання другої частини хабаря у розмірі п’ять тисяч американських доларів.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Заходи із викриття посадовця проводилися спільно Теруправлінням ДБР, розташованим у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України.
Пресцентр СБ України.
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