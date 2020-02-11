Що таке кваліфікований електронний підпис (КЕП) на ID-картці та як його вносити?

Рівненська область, Порадниця 11-лют, 2020, 10:179 prov 69

На сьогоднішній день майже 140 тисяч жителів області оформили ID-картки і отримали всі переваги, які надає зазначений сучасний паспортний документ.

В умовах спрямування державного курсу на діджиталізацію постала об’єктивна необхідність стати власником біометричного паспорта для кожного свідомого громадянина.

За інформацією управління Державної міграційної служби в Рівненській області, одним із вагомих аргументів є те, що відтепер громадяни України, які документовані ID-карткою, мають можливість отримати послугу з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на безконтактний носій (чіп) ID-картки.

Кваліфікований електронний підпис - це аналог власноручного підпису у світі електронного документообігу. Він наділяє юридичною силою файл, створений на комп’ютері, який, як і підпис від руки, перетворює папір з текстом на офіційний документ. Його головні переваги – надійність та непідробність, адже електронний підпис – це набір цифрових даних, який суттєво відрізняється від того, який ви залишаєте цифровою ручкою на планшеті або у вашому паспорті.

Першим громадянином України, який скористався безкоштовною послугою Міграційної служби став Президент України Володимир Зеленський.

Кваліфікований електронний підпис було записано на новий паспорт у формі ID-картки Президента, отриманий замість старого паспорта-книжечки.

Запровадження послуги з внесення кваліфікованого електронного підпису на ID-картку надає можливість користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо, незалежно від місця перебування та необхідності витрачати час на відвідання певних установ. В Рівненській області послуга надаватиметься територіальними підрозділами УДМС безкоштовно та буде доступною для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме 2 роки.



Наразі послугу можна отримати двома способами:

• одразу після отримання нової ID-картки – у територіальному підрозділі УДМС за місцем реєстрації особи;

• записати на раніше видану ID-картку – у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.