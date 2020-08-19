Рівне:

Співробітники Поліської митниці попередили незаконне митне оформлення автобуса вартістю майже півмільйона гривень

Рівненська область 19-авг, 2020, 07:559 prov 241
Поліська митниця Держмитслужби припинила спробу митного оформлення пасажирського автобусу марки «Neoplan» за документами, які отримані незаконним шляхом та містять недостовірні відомості.
Так, на митному посту «Рівне» Поліської митниці Держмитслужби одне із українських підприємств подало до митного контролю та оформлення митну декларацію та пакет товаросупровідних документів на пасажирський автобус марки «Neoplan» модель «N1116», з метою його випуску у вільний обіг.

Під час аналізу пакету документів працівниками митниці було встановлено, що згідно інформації Інтерполу в Україні, поданий митникам бланк свідоцтва про реєстрацію автобуса в Німеччині значиться як «викрадений» та «може бути незаконно використаний для легалізації списаних транспортних засобів на території України».
Крім того, під час проведення співробітниками митниці митного огляду було встановлено невідповідність інформації щодо самого автобуса з інформацією, зазначеною в митній декларації та товаросупровідних документах.
У зв’язку з зазначеним, відносно директора українського підприємства складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості транспортного засобу та його конфіскацію.
Сам транспортний засіб загальною митною вартістю майже півмільйона гривень вилучено. Наразі здійснюється провадження по справі.

Поліська митниця Держмитслужби.
Схожі новини
На Поліській митниці призупинили спробу переміщення через кордон партії запчастин до автомобілів
Головна / Рівненська область

На Поліській митниці призупинили спробу переміщення через кордон партії запчастин до автомобілів

Працівники Поліської митниці вилучили партію тютюнових виробів
Головна / Рівненська область

Працівники Поліської митниці вилучили партію тютюнових виробів

На митному посту «Прикладники» Поліської митниці попередили незаконне ввезення тютюнових виробів
Головна / Рівненська область

На митному посту «Прикладники» Поліської митниці попередили незаконне ввезення тютюнових виробів

Рівненські митники попередили спробу незаконного вивезення до Німеччини партії дизпалива
Головна / Рівненська область

Рівненські митники попередили спробу незаконного вивезення до Німеччини партії дизпалива

Рівненські митники виявили авто з підробленими документами
Головна / Рівненська область

Рівненські митники виявили авто з підробленими документами

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Вгору