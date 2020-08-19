Співробітники Поліської митниці попередили незаконне митне оформлення автобуса вартістю майже півмільйона гривень

Поліська митниця Держмитслужби припинила спробу митного оформлення пасажирського автобусу марки «Neoplan» за документами, які отримані незаконним шляхом та містять недостовірні відомості.Так, на митному посту «Рівне» Поліської митниці Держмитслужби одне із українських підприємств подало до митного контролю та оформлення митну декларацію та пакет товаросупровідних документів на пасажирський автобус марки «Neoplan» модель «N1116», з метою його випуску у вільний обіг.Під час аналізу пакету документів працівниками митниці було встановлено, що згідно інформації Інтерполу в Україні, поданий митникам бланк свідоцтва про реєстрацію автобуса в Німеччині значиться як «викрадений» та «може бути незаконно використаний для легалізації списаних транспортних засобів на території України».Крім того, під час проведення співробітниками митниці митного огляду було встановлено невідповідність інформації щодо самого автобуса з інформацією, зазначеною в митній декларації та товаросупровідних документах.У зв’язку з зазначеним, відносно директора українського підприємства складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості транспортного засобу та його конфіскацію.Сам транспортний засіб загальною митною вартістю майже півмільйона гривень вилучено. Наразі здійснюється провадження по справі.Поліська митниця Держмитслужби.