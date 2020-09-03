Рівне:

СБУ викрила посадовців Поліської митниці на організації корупційної схеми на понад 100 мільйонів гривень під час розмитнення авто

Головна / Рівненська область 12-сен, 2020, 10:469 prov 204
Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці Державної митної служби на створенні корупційної схеми під час розмитнення автомобілів.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби встановили, що фігуранти організували митне оформлення транспортних засобів із значним заниженням вартості авто. За попередніми оцінками, протиправна діяльність митників призвела до завдання збитків державі на майже 103 мільйони гривень.
Співробітники СБ України провели 23 обшуки на митних постах «Луцьк», «Рівне», «Дубно», «Сарни» Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили господарську документацію, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку, комп‘ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки під час митного оформлення автомобілів та завдані державному бюджету збитки.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Операція із викриття зловмисників проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочінністю СБ України спільно з Управлінням СБУ у Рівненській області під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.
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