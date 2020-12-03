«Зимові канікули заради безпеки»: все про обмеження після свят

Після довгих дискусій щодо нового локдауну влада вирішила не посилювати обмеження перед Новим роком і запровадити жорсткіший карантин у січні. На позачерговому засіданні 9 грудня уряд ухвалив «зимові канікули заради безпеки» з 8 до 24 січня. Чому знову локдаун, що не працюватиме і що кажуть про це експерти, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Розмови про посилення карантину точились у владі всю осінь, відповідно до зростання кількості хворих на COVID-19. У жовтні Президент Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин буде запроваджено, якщо в країні фіксуватимуть 9,5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу. Водночас глава держави сказав, що «тоді зупиниться економіка нашої країни й буде дуже складно всім». Пізніше Зеленський назвав критичним число у понад 15 тисяч хворих на добу.Тим часом, у Міністерстві охорони здоров’я небезпечними для медичної системи визначили 20 тисяч нових інфікованих на добу. Очільник МОЗ Максим Степанов пояснив, що «у такому випадку ми змушені будемо запроваджувати так звані протоколи вибору. Коли лікарі змушені будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарних умовах». Пізніше у відомстві заявили, що наполягатимуть на жорсткому карантині, якщо кількість нових випадків COVID-19 перевищить 30 тисяч за добу.Однак попри те, що «ковідна» статистика перетнула позначку у 15 тисяч інфікованих на добу, локдауну восени не було. Натомість у листопаді уряд запровадив на три тижні «карантин вихідного дня». У МОЗ і Офісі Президента заявили, що цей захід був успішним. Адже на початку грудня статистична крива МОЗ щодо нових хворих на коронавірус трохи опустилась. Скептики натомість звернули увагу на зменшення загального числа тестувань.«В цілому ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень – один з найприбутковіших місяців року», – прокоментував ситуацію Володимир Зеленський.Втім, і влада, і експерти визнають, що жорсткого карантину не уникнути.Згідно з постановою Кабінету міністрів, з 00:00 годин 8 січня до 00:00 годин 25 січня не працюватимуть розважальні заклади, непродовольчі магазини та ринки, спортзали, фітнес-центри, басейни. Крім того, кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть працювати лише навинос або з доставкою. Також уряд заборонив роботу закладів культури, театрів і кінотеатрів. Школярі будуть на канікулах. З-поміж усіх освітніх закладів працюватимуть лише дитячі садочки.Варто зауважити, що Кабмін заборонив проведення будь-яких масових заходів. Однак дозволив діяльність гірськолижних курортів (без кафе і ресторанів). Так само дозволені ігри професійних спортсменів, але без глядачів. Що стосується традиційних новорічних святкувань, то концерти заборонені, однак самі новорічні ялинки будуть.У Кабміні наголосили, що локдаун не зачепить роботи громадського транспорту. Для міських і міжміських перевезень залишаться старі правила. Працюватимуть продуктові супермаркети та базари, аптеки, зокрема і ветеринарні, магазини із засобами зв’язку, зоотоварами.Також дозволена робота АЗС, станцій з технічного обслуговування автівок, банківських та поштових відділень, медзакладів, готелів. Перукарні та салони краси працюватимуть лише за попереднім записом. Водночас МОЗ рекомендує всім установам та організаціям перейти на дистанційну роботу, якщо вони мають таку можливість.«Посилені заходи робляться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тобто, посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.За словами медиків, заблокувати поширення інфекції можна, якщо обмежити масові контакти людей щонайменше на 14 днів – інкубаційний період коронавірусу.У МОЗ очікують, що запровадження посиленого карантину в разі його дотримання знизить кількість нових інфікованих COVID-19 до 50%. Прогноз чиновників базується на досвіді країн Європи. Там за три тижні повного локдауну спостерігалося зменшення до 80% кількості нових випадків захворювання.Експерти, навпаки, висловлюють сумніви, що локдаун буде максимально ефективним після свят, коли люди активно мандрували по країні. Однак водночас зауважують, що січневий карантин заподіє набагато менше шкоди бізнесу. Адже традиційно це час з невисокою економічною активністю.У будь-якому разі позитивні результати локдауну можливі лише за умови дотримання протиепідемічних заходів.«Ми, медики, вважаємо, що сьогодні потрібно більше звернути увагу на процеси профілактики, якими багато наших громадян почали нехтувати: носіння маски, застосування антисептиків, застосування ультрафіолетових випромінювачів», – наголосив член громадської ради МОЗ України Іван Сорока.У МОЗ радять українцям утриматись від новорічних поїздок, особливо за кордон. А якщо подорожей не уникнути, то обов’язково носити маски, дотримуватись соціальної дистанції і ретельно мити руки.