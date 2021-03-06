Рівне:

СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за "Харківські угоди"

Актуально 12-мар, 2021, 10:579 prov 55
Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".  


Джерело: брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова
Пряма мова Данілова: "В 2008 році РНБО було прийнято рішення… на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ в 2017 році.
На жаль, цей законопроєкт не був з невідомих нам причин, розроблений і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка була далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з’явилися так звані Харківські угоди, які в безпрецедентно короткий проміжок часу (через 4 дні після підписання їх у Харкові) були ратифіковані депутатами Верховної Ради.
Є окреме доручення СБУ з’ясувати, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити (провадження – ред..) по 111 статті ККУ "Державна зрада" до цих осіб.
Це голосування відбувалося 27 квітня 2010 року. Депутати, які були – 6 сесія 6 скликання".
Деталі: Згодом відповідаючи уточнююче питання Данілов сказав, що депутатів буду викликати до СБУ для пояснень.  
pravda.com.ua
Схожі новини
РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО
Актуально

РНБО ЗАПРОВАДИЛА САНКЦІЇ ДО МЕДВЕДЧУКА ТА МАРЧЕНКО

Рада підтримала указ про часткову мобілізацію
Україна / Актуально

Рада підтримала указ про часткову мобілізацію

Янукович ліквідував опозицію в Раді
Актуально

Янукович ліквідував опозицію в Раді

У БЮТ заговорили про розвал коаліції
Актуально

У БЮТ заговорили про розвал коаліції

Рівняни знатимуть, як звернутися до своїх депутатів
Актуально

Рівняни знатимуть, як звернутися до своїх депутатів

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Вгору