СБУ перевірить, чи не було держзрадою голосування 236 нардепів за "Харківські угоди"

Рада національної безпеки і оборони доручила перевірити чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова"В 2008 році РНБО було прийнято рішення… на протязі 2 місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ в 2017 році.На жаль, цей законопроєкт не був з невідомих нам причин, розроблений і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка була далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з’явилися так звані Харківські угоди, які в безпрецедентно короткий проміжок часу (через 4 дні після підписання їх у Харкові) були ратифіковані депутатами Верховної Ради.Згодом відповідаючи уточнююче питання Данілов сказав, що депутатів буду викликати до СБУ для пояснень.