3-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів

Минулими вихідними згідно календарного плану ШШК «Дебют», було проведено третій етап кубка м. Сарни. Зіграли бліц-турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників.Уже в першому турі троє фаворитів: Андрій Чернецов , Микола Копищик та Віктор Параниця не дорахувалися запланованих очок, поступившись менш титулованим суперникам. Надалі ситуація дещо стабілізувалась, але накал боротьби посилювався. На екваторі змагань найкращий доробок мав Олександр Абрамчук, втративши лише півочка. Позаду його великою групою, з відставанням в одне очко, переслідували Андрій Чернецов, Віктор Параниця , Володимир Галаган і Василь Якимчук. За 2 тури до закінчення ситуація кардинально не змінилась. Хіба що в групу переслідувачів увірвався Микола Копищик. Гострота заключних турів підвела фінальну риску захоплюючого турніру. Чемпіоном третього етапу з результатом 7,5 очок став Олександр Абрамчук, котрий при цьому не зазнав жодної поразки (всього три нічиї ). У срібного призера Андрія Чернецова 6,5 очок. Бронзова нагорода у Віктора Параниці – 6,0 очок.1.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 7,52.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 6,53.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,04.Якимчук Василь, 1699, Сарни –5,55.Копищик Микола, 1700, Сарни – 5,56.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 5,57.Годунко Віталій, 1702, Сарни – 5,08.Ульмасбаєв Юрій, 1673, Сарни – 5,09.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 3,010.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 2,511.Павлюк Семен, 1677, Сарни – 2,012.Любарщук Вадим, 1595, Сарни – 1,513.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 1,014.Макаревич Віктор, 1380, Сарни – 1,015.Корендюк Владислав, 1600, Сарни – 0,5З метою кращої підготовки до наступних відповідальних змагань на всіх рівнях, було проведено бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію кожному. Цей швидкоплинний турнір подарував нового переможця. Ним став Андрій Чернецов, котрий втратив лише півочка. Микола Копищик прагнув навязати лідеру боротьбу, але у нього срібло. Віктор Параниця заповнив пядестал пошани.1.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 6,52.Копищик Микола, 1700, Сарни – 5,53.Параниця Віктор, 1792, Сарни –5,04.Ульмасбаєв Юрій, 1673, Сарни – 4,05.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 3,56.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 3,57.Годунко Віталій, 1702, Сарни –3,08.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 2,59.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 1,510.Павлюк Семен, 1677, Сарни – 1,011.Любарщук Вадим, 1595, Сарни – 0,512.Макаревич Віктор, 1380, Сарни – 0,0У заключному бліц-турнірі в 9 турів по 3 хвилини на партію Олександр Абрамчук перевершив показника переможця попередньго турніру Андрія Чернецова. В круговому турнірі він зумів набрати 8,5 очок з 9,0 можливих та впевнено зійшов на вершину шахового олімпу. Срібну нагороду вдруге підряд виборов Микола Копищик. Ну а бронзову медаль, вже втретє сьогодні, отримав Віктор Параниця. Чим підтвердив стабільність і свій високий клас.1.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель – 8,52.Копищик Микола, 1700, Сарни – 7,53.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 6,04.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,05.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 5,06.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 4,07.Годунко Віталій, 1702, Сарни –3,08.Ульмасбаєв Юрій, 1673, Сарни – 2,59.Павлюк Семен, 1677, Сарни – 1,510.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 1,0