Що потрібно знати про китайську вакцину CoronaVac?

CoronaVac – вакцина, яку сьогодні найчастіше використовують для щеплення проти COVID-19. На кінець червня лікарі ввели майже 465 тисяч доз цього препарату. Водночас багато українців нічого не знають про цю вакцину або ж поширюють різноманітні міфи про CoronaVac. Центр громадського моніторингу та контролю дізнався, кого і де щеплять вакциною CoronaVac і які її особливості.За інформацією Міністерства охорони здоров’я, вакцину CoronaVac розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech. Препарат містить у своєму складі «вбитий» антиген SARS-CoV-2, тобто неактивний вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет до COVID-19.Вакцина CoronaVac пройшла клінічні випробування, і 1 червня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила її для екстреного застосування. Міжнародна організаціяпідтвердила безпечність, ефективність та якість препарату.«Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих та запобігла тяжкому перебігу COVID-19 та госпіталізації у 100% досліджуваних», - зазначили у ВООЗ.Медики рекомендують застосовувати дві дози CoronaVac з інтервалом у 14-28 днів.Щеплення вакциною CoronaVac в Україні розпочалося 14 квітня. Держава вже закупила 1,9 млн доз препарату і планує підписати контакт на ще 5,325 млн доз.Згідно з даними МОЗ, цю вакцину використовують у пунктах щеплень для вакцинації осіб віком 65+. Також нею вакцинують військових, патрульних, нацгвардійців, працівників прокуратури, міграційної служби тощо. Крім того, CoronaVac використовують для щеплення маломобільних людей, працівників санітарно-курортних закладів, паливно-енергетичного комплексу, а також учасників зимових Олімпійських ігор.З кінця травня вакцину CoronaVac також почали застосовувати у центрах масової вакцинації проти COVID-19. Там щеплення можуть отримати всі громадяни віком від 18 років, які зареєструвалися у «Дії» та через контакт-центр МОЗ.Наразі центри масової вакцинації працюють у м. Києві та 15 областях: Дніпропетровській (13 центрів), Львівській (8 центрів), Одеській (7 центрів), Полтавській (5 центрів), Херсонській (3 центри), Київській (3 центри), Чернівецькій (2 центри), Хмельницькій (2 центри), Тернопільській (1 центр), Рівненській (1 центр), Вінницькій (1 центр), Кіровоградській (1 центр),Житомирській (1 центр), Черкаській (1 центр) та Харківській (1 центр). Поява таких центрів залежить від ініціативи місцевої влади.Після щеплення вакциною CoronaVac може з’явитися біль у місці уколу, головний біль і втома. За словами медиків, це нормальні реакції, які минають за кілька днів. Вони спостерігалися у третини пацієнтів під час клінічних випробувань. Серйозніші симптоми – малоймовірні.Дослідження CoronaVac в Україні показує дуже малий відсоток побічних реакцій. Дані Державного експертного центру МОЗ України свідчать, щопобічні ефекти після введення CoronaVac спостерігалися лише у 0,02% випадках. Найчастіше – у жінок віком 31-45 років та чоловіків віком 61-72 роки.«Ми знаємо склад препарату, знаємо, чого від нього чекати, які потенційно можуть виникати побічні реакції після щеплень у певної частини людей. Це ті речі, які притаманні будь-якій вакцинації», – зазначила епідеміолог Наталія Виноград.Протипоказаннями до щеплення вакциною CoronaVac є вагітність і годування грудьми, гіперчутливість до компонентів препарату, серйозні захворювання нервової системи, а також температура тіла вище 38,5?C.Варто нагадати, що перша і друга дози повинні бути зроблені однією і тією самою вакциною. У МОЗ наголошують, що всі, хто вакцинувався першою дозою, гарантовано отримають і другу.У разі будь-яких питань щодо вакцинації слід звертатися на гарячу лінію МОЗ за телефоном 0 800 505 201, а в разі погіршення самопочуття після щеплення – до сімейного лікаря.