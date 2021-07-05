З 1-го липня українці сплачуватимуть податок на нерухомість по новому

З 1 липня протягом 60 днів українцям, які володіють квартирами площею понад 60 кв. м і будинками понад 120 кв. м, необхідно сплатити податок за кожен квадратний метр нерухомості
«Розрахунок податку здійснено на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», — наголосили у Державній податковій службі. У відомстві пояснили, що у 2021 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується власникам об’єктів нерухомості за 2020 рік з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року — 4?723,00 гривень. У податковій зауважили, що платниками податку на нерухоме майно є фізичні особи в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості. Натомість за неповнолітніх, які є власниками нерухомості, податок зобов’язані сплатити батьки або опікуни. Податок нараховуватиметься на кожен квадратний метр понад норму у 60 кв. м для квартири або квартир незалежно від їх кількості та 120 кв. м для будинку чи будинків також незалежно від їх кількості. Для різних типів нерухомості, а також їх часток норма становить 180 кв. м. Окрім того, у Державній податковій службі пояснили механізм визначення платника податку за нерухомість, якщо вона перебуває у спільній власності. Так, якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна особа за належну їй частку. Натомість якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є один з власників, визначений за згодою, якщо інше не встановлено судом. У відомстві також підкреслили, що в разі якщо площа об’єктів оподаткування перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі: для квартири — 300 кв. м., для житлового будинку — 600 кв. м, для різних типів об’єктів житлової нерухомості — 900 кв. м. для фізичних осіб не передбачується пільг. Власники, які здають нерухомість в оренду, лізинг, позичку чи використовують для бізнесу також не отримають пільги. Зокрема на пільги не мають права фізособи-підприємці (ФОП), які зазначили своє житло як податкову адресу та працюють у власній квартирі чи будинку. Зазначено, що сума податку обчислюється із загальної площі кожного з об’єктів нерухомості та відповідної ставки податку. Також у податковій наголосили, що якщо платник податку не отримав повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси із фактичним місцем проживання, він має негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати податку.