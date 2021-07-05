Рівненський стрілець Олег Омельчук виграв бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо

Українська пара стрільців із пневматичного пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу на змаганнях.У перестрілці за третє місце українці зійшлися із парою сербів – Зораною Арунович та Даміром Мікечем.Українці спершу вели з рахунком 6:2. Але, тренер збірної Сербії взяла перерву, після чого серби вирвалися у перед з рахунком – 8:6.У фінальній перестрілці українці здобули перемогу і бронзові нагороди Олімпійських ігор. Вони перемогли з рахунком 16:12.В мережі вже яскраво вітають українців призовим місцем. Одним з перших стрільців привітав Президент Володимир Зеленський.