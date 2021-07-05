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Рівненський стрілець Олег Омельчук виграв бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо

Рівненська область / Спорт 27-июл, 2021, 11:389 prov 1


Українська пара стрільців із пневматичного пістолета Олена Костевич і Олег Омельчук виборола бронзу на змаганнях.
У перестрілці за третє місце українці зійшлися із парою сербів – Зораною Арунович та Даміром Мікечем.
Українці спершу вели з рахунком 6:2. Але, тренер збірної Сербії взяла перерву, після чого серби вирвалися у перед з рахунком – 8:6.
У фінальній перестрілці українці здобули перемогу і бронзові нагороди Олімпійських ігор. Вони перемогли з рахунком 16:12.
В мережі вже яскраво вітають українців призовим місцем. Одним з перших стрільців привітав Президент Володимир Зеленський.
Час-Дій.
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