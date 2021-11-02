Без штампів і паперових довідок. Що треба знати про електронну прописку?

Головна / Актуально 15-ноя, 2021, 09:529 prov 87

Верховна Рада остаточно ухвалила закон про зміну місця реєстрації онлайн. Документ фактично скасував класичне поняття прописки зі штампом у паспорті чи паперовим додатком до ID-картки і замінив її цифровим аналогом. Як це працюватиме, дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.

Як прописатися онлайн?

За даними Мінцифри, реєстрація місця проживання – найпопулярніша державна послуга в Україні. Але не найпростіша. Для її оформлення потрібно особисто звернутися до центру надання адміністративних послуг та військкомату, зібрати низку паперових довідок, чекати кілька тижнів. Ухвалений закон дозволить перевести процедуру зміни місця реєстрації в онлайн. Це можна буде зробити у застосунку або на порталі «Дія».

Прописатись у власній квартирі можна буде автоматично. Для цього потрібно буде авторизуватись у «Дії», яка підтягне дані про нерухомість, вибрати послугу «Зміна місця проживання» і завірити дію електронним підписом. Щоб прописатися в чужому житлі, потрібна буде згода власника і його підтвердження електронним підписом. Для отримання послуги потрібно буде заповнити електронну заяву, надати договір про оренду, сплатити 55 грн адміністративного збору і прикріпити квитанцію.

Чиновники обіцяють, що оформлення електронної послуги займатиме на більше 15 хвилин, її розгляд – не більше доби. Інформація про нове місце проживання має підтягуватися в реєстр автоматично, а попередній запис – анулюватися. Важливо, що для зміни місця реєстрації чоловікам більше не доведеться особисто звертатися до військкомату.

«Після зміни прописки чоловікам призовного віку, військовозобов'язаним та резервістам не потрібно буде йти до військкоматів за старою адресою, щоб там знятися з обліку. Їхні дані у військкомати за новим місцем проживання внесуть автоматично. Кілька кліків про зміну прописки, і все. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат», – зауважує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У команді «Дії» зазначають, що місце реєстрації ніяк не впливатиме на право власності на житло, а тільки повідомлятиме державу про фактичну адресу проживання. Завдяки електронній послузі також стане простіше «зняти» прописку. Це зможе самостійно зробити власник житла, раніше такої можливості не було.

Де і коли чекати послугу?

Ухвалений закон не тільки спрощує процес зміни прописки, а й робить її декларативною. Місце реєстрації стане неважливим для отримання більшості державних послуг. Оформити допомогу на дитину, пенсію або медичну допомогу стане можливим без прив'язки до місця прописки.

Досі впровадженню електронної прописки заважали різноманітні паперові реєстри. Тепер закон дозволив громадам вести власні електронні реєстри, які синхронізуватимуться між собою та демографічним реєстром. В Мінцифри кажуть, що організаційно-технічна робота для підготовки цих змін зайняла близько дев'яти місяців.

«Як результат ми отримали дані з реєстрів усіх 1438 громад, провели верифікацію цих даних з архівом-паспортів книжечок та демографічним реєстром для їх збагачення – це надає можливість відображати актуальну прописку та автоматично змінювати її. Організували процес наповнення реєстру військовозобов'язаних та автоматичного призначення military ID замість двох походів людини до військкоматів. Налагодили взаємодію з реєстром речових прав Мін’юсту для автоматичного визначення власників майна», – ділиться заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Наразі в тестовому форматі послуга вже працює у семи містах України: Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Кривому Розі і Маріуполі. Закон набуде чинності 1 грудня цього року і послуга запрацює по всій країні.

Зміна місця реєстрації і далі буде доступна у паперовому вигляді у ЦНАПах та виконавчих органах міських та сільських рад. Але тепер в українців буде вибір: чи йти до установи, чи зробити все самостійно онлайн.