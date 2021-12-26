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Патрульного судитимуть за одержання хабаря

Кримінал 10-янв, 2022, 17:249 prov 296
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно інспектора Управління патрульної поліції в Рівненській області. Його обвинувачують у проханні надання та одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що патрульний у вересні минулого року у Рівному зупинив водія у стані алкогольного сп’яніння.  За не складання протоколу про адміністративне правопорушення та не притягнення у подальшому водія до відповідальності інспектор попросив та одержав 10 000 гривень хабаря.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. Оперативний супровід – УСБУ в Рівненській області та УВБ в Рівненській області ДВБ НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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