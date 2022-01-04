Працівника поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень

Кримінал 10-янв, 2022, 17:229 prov 275

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 04.01.2022 оголошено про підозру працівнику поліції області за фактом умисного вчинення правоохоронцем дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України).

Слідством встановлено, що у травні минулого року до поліції надійшов виклик за фактом порушення громадського порядку поблизу залізничного вокзалу у Рівному. Поліцейський, який приїхав у складі екіпажу, первищивши свої службові повноваження, надів кайданки на одного з присутніх, кинув його на асфальт і використовуючи заборонений прийом утримував його силоміць, при цьому ще й наносячи удари. Потерпілий, зрештою, отримав тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому. Оперативний супровід – працівники оперативного підрозділу ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Наразі поліцейського відсторонено від займаної посади та обрано йому запобіжний захід - домашній арешт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.