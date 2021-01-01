В умовах жорсткого карантину пройшов перший етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2022 року. Виконавши всі карантинні вимоги та прийнявши відповідні міри, учасники зіграли бліц турнір офіційно зареєстрований в ФІДЕ (міжнародна шахова федерація).Вакциновані шахісти, що прибули майже з усіх регіонів області зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному учаснику. Через досить сильний склад учасників складно було передбачити хід подій, а особливо здогадатися хто стане переможцем. Позаяк дуже вже важко набирали оберти і очки знані лідери. Звідси багато несподіванок і ще більше нічийних результатів.Третину дистанції без втрат подолали лише Олександр Параниця та володимирчанин Дмитро Андрєєв, а далі 12 шахістів з відставанням в півочка-очко. Ближче до середини дистанції до лідерів долучилися Віктор Сергійчук та Йосип Борзенко з м. Здолбунів. За 2 тури до завершення в боротьбу також серйозно втрутилися Олег Прокопчук ( Здолбунів), Олександр Абрамчук та Петро Іллюк ( Березне). Трішки відставали Олексій Жакун (Дубровиця), Іван Зань та Віктор Параниця. Партії 8 туру Дмитро Андрєєв (Володимирець) - Петро Іллюк ( Березне ) 0-1, Олексій Жакун (Дубровиця) – Олександр Параниця 1-0, Віктор Сергійчук – Йосип Борзенко (Золбунів) 0-1. Олександр Абрамчук – Олексій Лісовський ( Здолбунів) 0-1 вкрай заплутали турнірне становище, але залишили ще аж 13 претендентів на п’єдестал пошани. Основні сутички останнього туру Олексій Жакун -Дмитро Андрєєв 0-1, Іллюк Петро – Віктор Сергійчук 1-0, Олександр Параниця – Йосип Борзенко 0-1 остаточно підбили підсумок гарячих баталій.Отже чемпіоном першого етапу відкритого кубка з результатом 7,0 очок став Дмитро Андрєєв. По 6,5 очок набрали Йосип Борзенко та Петро Іллюк. За кращим додатковим показником срібна нагорода дісталася здолбунівцю Йосипу Борзенку, березнівчанин Петро Іллюк відповідно здобув бронзову нагороду.1.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець – 7,0 очок2.Борзенко Йосип, 1889, Здолбунів – 6,53.Іллюк Петро, 2027, Березне – 6,54.Прокопчук Олег, 1825, Здолбунів –6,05.Лісовський Олексій, 1726, Здолбунів –6,06.Параниця Олександр, 1954, Сарни –5,57.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ –5,58.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 5,59.Параниця Віктор, 1796, Сарни –5,510.Зань Іван, 1600, Сарни –5,011.Абрамчук Олександр, 1665, Чудель – 5,012.Скірканич Олександр, 1739, Здолбунів – 5,013.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 5,014.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,515.Касянчук Олександр, 1685, Вараш – 4,516.Хильчук Тарас, 1656, Березне – 4,517.Ліщук Ігор, 1309, Клесів – 4,518.Колюх Микола, 1585, Зоря – 4,519.Копищик Микола, 1689, Сарни – 4,020.Симонюк Валентин, 1509, Володимирець – 4,021.Атаманець Василь, 1736, Березне – 3,522.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 3,523.Копищик Іван, 1513, Сарни – 3,524.Лемех Сергій, 1580, Березне – 3,525.Касянець Сергій, 1639, Березне – 3,526.Хильчук Сергій, 1472, Березне – 3,527.Хильчук Роман, 1716, Березне – 3,028.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 3,029.Рудичик Артем, 0, Сарни – 2,530.Юрчук Віктор, 1411, Сарни –1,5По закінченні основного був проведений турнір з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин на партію. Тут впевнену перемогу здобув Андрій Чернецов, який в попередньому турнірі був лише тринадцятим. Петро Іллюк піднявся на один щабель і став другим. Третю сходинку посів Дмитро Андрєєв, який при одинаковій кількості очок з Олександром Параницею, випередив останнього за кращим коефіцієнтом Бухгольця.1.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 6,0 очок2.Іллюк Петро, 2027, Березне – 5,53.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець – 5,04.Параниця Олександр, 1954, Сарни –5,05.Прокопчук Олег, 1825, Здолбунів –4,56.Копищик Микола, 1689, Сарни – 4,57.Параниця Віктор, 1796, Сарни –4,58.Зань Іван, 1600, Сарни –4,09.Хильчук Тарас, 1656, Березне – 4,010.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 4,011.Лісовський Олексій, 1726, Здолбунів –3,512.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ –3,513.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 3,514.Атаманець Василь, 1736, Березне – 3,515.Абрамчук Олександр, 1665, Чудель – 3,516.Копищик Іван, 1513, Сарни – 3,517.Касянчук Олександр, 1685, Вараш – 3,018.Борзенко Йосип, 1889, Здолбунів – 3,019.Касянець Сергій,1639, Березне –3,020.Ліщук Ігор,1309, Клесів –3,021.Корсун Юрій,1708, Сарни –2,522.Хильчук Сергій, 1472, Березне –2,523.Колюх Микола, 1585, Зоря – 2,024.Лемех Сергій, 1580, Березне – 2,025.Скірканич Олександр, 1739, Здолбунів –2,026.Симонюк Валентин, 1509, Володимирець – 0,5