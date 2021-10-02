Нічийний синдром

Черговий девятий етап відкритого кубка Сарненського району з шахів пройшов в смт. Клесів у приміщенені ШШК "Біла тура" і був присвячений 119-річниці селища. Відсвяткувати річницю зїхалися учасники з 7 міст нашої області та зіграли турнір в 9 турів по 15 хвилин на партію кожному учаснику.Добре увійти в гру на початку дистанції вдалося Андрію Клімцову (Володимирець), Василю Якимчуку, Олександру Параниці, клесівчанину Володимиру Козлу та Петру Іллюку (Березне). Згодом до них долучилися Олександр Абрамчук та Дмитро Андрєєв (Володимирець). Напруга наростала, градус турніру підвищувався. В боротьбу також серйозно втрутилися Олексій Жакун (Дубровиця) та Василь Атаманець (Березне). Їх в свою чергу піджимали Микола Копищик, клесівчанин Анатолій Романюк і Петро Кукла (Вараш). Після двох третин турніру хороші шанси на медалі мали також Андрій Чернецов та Віктор Параниця. Успіх посміхнувся тим, хто рівномірно розподілив свої сили на весь турнір та тактично грамотно підійшов до вирішальних заключних турів. Особливо красномовно про запеклість боротьби свідчить останній тур в якому до призерів могли потрапити 16 шахістів .Але із восьми поєдинків, в яких грали лідери, сім завершились внічию і лише Олександр Абрамчук зумів переграти свого вазаві клесівця Дмитра Гузя та цього хватило йому щоб посісти лише пяте місце.А чемпіоном престижного кубка став Петро Іллюк - його результат 8,0 очок. Срібного і бронзового призера довелося визначати між трьома претендентами які набрали по 6,5 очок. Це Дмитро Андрєєв, Олександр Параниця та Олексій Жакун. За додатковим коефіцієтом Бухгольця зайвим у цій серйозній компанії виявився Олексій Жакун, що задовільнився четвертим місцем.Серед дітей першість виборов Артем Білотіл, а серед ветеранів найбільш спритним виявився Василь Атаманець (Березне).1.Іллюк Петро, 2264, Березне – 8,0 очок2.Андрєєв Дмитро, 2272, Володимирець – 6,53.Параниця Олександр, 2237, Сарни –6,54.Жакун Олексій, 2123, Дубровиця – 6,55.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 6,06.Клімцов Андрій, 1933, Володимирець – 5,57.Атаманець Василь, 2037, Березне – 5,58.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,59.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 5,510.Копищик Микола, 1887, Сарни – 5,511.Параниця Віктор, 2050, Сарни –5,512.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,013.Рябченко Микола, 1900, Березне – 5,014.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 5,015.Касянець Сергій, 1829, Березне – 5,016.Губеня Ігор, 1878, Володимирець – 5,017.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 5,018.Стоноженко Михайло, 1887, Сарни– 4,519.Хильчук Роман, 1904, Березне – 4,520.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,521.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,022.Козел Володимир, 1900, Клесів– 4,023.Касянчук Олександр, 1949, Вараш – 4,024.Білотіл Артем, 1850, Стрільськ – 4,025.Гузь Дмитро, 1888, Клесів – 4,026.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,027.Зань Іван, 1933, Сарни – 4,028.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 4,029.Корсун Юрій, 1900, Сарни – 3,530.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 3,531.Бедратий Михайло, 1869, Здолбунів – 3,532.Мартинюк Анатолій, 1850, Клесів– 3,033.Козачок Артур, 1800, Клесів– 3,034.Мороз Микола, 1856, Стрільськ – 3.035.Заліва Володимир, 1833, Клесів – 3.036.Полюхович Влад, 1800, Клесів – 2.537.Пархомчук Роман, 1800, Клесів – 1.0Отже за два етапи до завершення відбору дванадцяти фіналістів які наприкінці року визначать абсолютного чемпіона відкритого кубка Сарненського району і розіграють бажаний трофей за коловою системою поточна підсумкова таблиця виглядає таким чином:1.Жакун Олексій (Дубровиця) – 219 очок2.Параниця Віктор (Сарни) - 209 очок3.Чернецов Андрій (Сарни) - 201 очко4.Абрамчук Олександр (Чудель) - 194 очка5.Іллюк Петро (Березне) - 186 очок6.Параниця Олександр (Сарни) - 152 очка7.Годунко Віталій (Сарни) – 137 очок8.Атаманець Василь (Березне) - 133 очка9.Кукла Петро (Вараш) - 128 очок10.Копищик Микола (Сарни) – 124 очка11.Романюк Анатолій (Клесів) - 105 очок12.Клімцов Андрій (Володимирець) – 97 очокЗапасні:13.Якимчук Василь (Сарни) - 91 очко14.Галаган Володимир (Сарни) - 88 очок15.Андрєєв Дмитро (Володимирець) – 87 очок16.Затирка Максим (Костопіль) – 84 очка