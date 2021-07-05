IV-ИЙ ЕТАП ВІДКРИТОГО КУБКА CАРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ З ШАХІВ 2021 РОКУ

Черговий IV-етап відкритого кубка Сарненського району відбувся на лоні природи в мальовничому містечку урочища Вовчі гори. Позмагатися зїхалися представники північних районів області, а також міст Рівне, Вараш і Здолбунів. Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників.Початок видався багатообіцяючим. Після трьох турів лідерство захопили Віктор Макаревич та Юрій Корсун, які до цього особливо зірок з неба на хватали. При цьому знані авторитети з завидною стабільністю втрачали свої очки. Після більшої половини дистанції знову несподіванка, в лідери вибився Андрій Клімцов з м.Вараш. На пяти йому наступали Дмитро Андрєєв (Володимирецць), Петро Іллюк (Березне), Олександр Абрамчук, Андрій Чернецов, Василь Якимчук та непередбачуваний Віктор Макаревич. У сьомому турі Олександр Абрамчук нарешті зупиняє впевнену ходу Андрія Клімцова, а Олексій Жакун пригальмовує Віктора Макаревича, Андрій Чернецов поступається Дмитру Андрєєву, Василь Якимчук не знаходить аргументів в партії проти Петра Іллюка та зазнає поразки.Кінцівку турніру більш вдало провели рейтингові досвідчені спортсмени. Як наслідок переможцем турніру з результатом 7,0 очок став Дмитро Андрєєв. Така ж кількість очок і у Петра Іллюка, але гірші додаткові показники (коефіцієнти Бугольця) - у нього срібна нагорода. Бронзову медаль в останньму турі виборов Олексія Жакун, його доробок 6.5 очок. В пятірку кращих потрапли Віктор Параниця та Іван Зань.1.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець – 7,02.Іллюк Петро, 1946, Березне – 7,03.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 6,54.Параниця Віктор, 1796, Сарни –6,05.Зань Іван, 1600, Сарни – 6,06.Клімцов Андрій, 1738, Володимирець – 5.57.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 5,58.Кінчур Анатолій, 1556, Сарни – 5,59.Атаманець Василь, 1741, Березне – 5,510.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 5,011.Абрамчук Олександр, 1728, Чудель – 5,012.Якимчук Василь, 1653, Сарни – 5,013.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 5.014.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 5,015.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 4.516.Касянець Сергій, 1639, Березне – 4,517.Скірканич Оленксандр, 1739, Здолбунів – 4,518.Лемех Сергій, 1580, Березне – 4,519.Стоноженко Михайло, 1440, Сарни – 4,520.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,021.Ніжаловський Юрій, 1513, Березне – 4,022.Хильчук Роман, 1716, Березне – 4,023.Хильчук Сергій, 1472, Березне – 4,024.Снітко Наталія, 1615, Володимирець – 4.025.Макаревич Віктор, 1353, Сарни – 3,526.Симонюк Валентин, 1500, Володимирець – 3.527.Крук Йосип, 1682, Березне – 3,528.Павлюк Семен, 1651, Сарни – 3,529.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 3,030.Мірко Олександр, 1502, Сарни – 3,031.Абрамчук Віктор, 1461, Рівне– 2.032.Любарщук Вадим, 1262, Сарни – 1,0Після невеликої перерви, повязаної з водними процедурами та екскурсією по живописних місцях, учасники зіграли бліц турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію.1.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець –5,52.Іллюк Петро,1946, Березне –5,03.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 5.04.Параниця Віктор, 1796, Сарни –5,05.Атаманець Василь, 1741, Березне – 5,06.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,57.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 4,58.Якимчук Василь, 1653, Сарни – 4,59.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 4,510.Клімцов Андрій, 1738, Володимирець – 4.011.Зань Іван, 1600, Сарни – 4,012.Абрамчук Олександр, 1728, Чудель – 4,013.Стоноженко Михайло, 1440, Сарни – 4,014.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 3,515.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 3,516.Скірканич Оленксандр, 1739, Здолбунів – 3,517.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,518.Снітко Наталія, 1615, Володимирець – 3.019.Хильчук Сергій, 1472, Березне – 3,020.Павлюк Семен, 1651, Сарни – 3,021.Макаревич Віктор, 1353, Сарни – 3,022.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 2,523.Касянець Сергій, 1639, Березне – 2,524.Лемех Сергій, 1580, Березне – 2,525.Абрамчук Віктор, 461, Клесів – 2.526.Ніжаловський Юрій, 1513, Березне – 2,527.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 2.528.Хильчук Роман, 1716, Березне – 2,029.Симонюк Валентин, 1500, Володимирець – 1.530.Крук Йосип, 1682, Березне – 1,0