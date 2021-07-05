IV-ИЙ ЕТАП ВІДКРИТОГО КУБКА CАРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ З ШАХІВ 2021 РОКУ

Черговий IV-етап відкритого кубка Сарненського району відбувся на лоні природи в мальовничому містечку урочища Вовчі гори. Позмагатися зїхалися представники північних районів області, а також міст Рівне, Вараш і Здолбунів. Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників.
Початок видався багатообіцяючим. Після трьох турів лідерство захопили Віктор Макаревич та Юрій Корсун, які до цього особливо зірок з неба на хватали. При цьому знані авторитети з завидною стабільністю втрачали свої очки. Після більшої половини дистанції знову несподіванка, в лідери вибився Андрій Клімцов з м.Вараш. На пяти йому наступали Дмитро Андрєєв (Володимирецць), Петро Іллюк (Березне), Олександр Абрамчук, Андрій Чернецов, Василь Якимчук та непередбачуваний Віктор Макаревич. У сьомому турі Олександр Абрамчук нарешті зупиняє впевнену ходу Андрія Клімцова, а Олексій Жакун пригальмовує Віктора Макаревича, Андрій Чернецов поступається Дмитру Андрєєву, Василь Якимчук не знаходить аргументів в партії проти Петра Іллюка та зазнає поразки.
Кінцівку турніру більш вдало провели рейтингові досвідчені спортсмени. Як наслідок переможцем турніру з результатом 7,0 очок став Дмитро Андрєєв. Така ж кількість очок і у Петра Іллюка, але гірші додаткові показники (коефіцієнти Бугольця) - у нього срібна нагорода. Бронзову медаль в останньму турі виборов Олексія Жакун, його доробок 6.5 очок. В пятірку кращих потрапли Віктор Параниця та Іван Зань.
Турнірна таблиця:
1.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець – 7,0
2.Іллюк Петро, 1946, Березне – 7,0
3.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 6,5
4.Параниця Віктор, 1796, Сарни –6,0
5.Зань Іван, 1600, Сарни – 6,0
6.Клімцов Андрій, 1738, Володимирець – 5.5
7.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 5,5
8.Кінчур Анатолій, 1556, Сарни – 5,5
9.Атаманець Василь, 1741, Березне – 5,5
10.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 5,0
11.Абрамчук Олександр, 1728, Чудель – 5,0
12.Якимчук Василь, 1653, Сарни – 5,0
13.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 5.0
14.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 5,0
15.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 4.5
16.Касянець Сергій, 1639, Березне – 4,5
17.Скірканич Оленксандр, 1739, Здолбунів – 4,5
18.Лемех Сергій, 1580, Березне – 4,5
19.Стоноженко Михайло, 1440, Сарни – 4,5
20.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,0
21.Ніжаловський Юрій, 1513, Березне – 4,0
22.Хильчук Роман, 1716, Березне – 4,0
23.Хильчук Сергій, 1472, Березне – 4,0
24.Снітко Наталія, 1615, Володимирець – 4.0
25.Макаревич Віктор, 1353, Сарни – 3,5
26.Симонюк Валентин, 1500, Володимирець – 3.5
27.Крук Йосип, 1682, Березне – 3,5
28.Павлюк Семен, 1651, Сарни – 3,5
29.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 3,0
30.Мірко Олександр, 1502, Сарни – 3,0
31.Абрамчук Віктор, 1461, Рівне– 2.0
32.Любарщук Вадим, 1262, Сарни – 1,0
Після невеликої перерви, повязаної з водними процедурами та екскурсією по живописних місцях, учасники зіграли бліц турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію.
Турнірна таблиця (7 турів по 5 хв.):
1.Андрєєв Дмитро, 1856, Володимирець –5,5
2.Іллюк Петро,1946, Березне –5,0
3.Сергійчук Віктор, 1650, Стрільськ – 5.0
4.Параниця Віктор, 1796, Сарни –5,0
5.Атаманець Василь, 1741, Березне – 5,0
6.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,5
7.Галаган Володимир, 1765, Сарни – 4,5
8.Якимчук Василь, 1653, Сарни – 4,5
9.Цицюра Олександр, 1748, Сарни – 4,5
10.Клімцов Андрій, 1738, Володимирець – 4.0
11.Зань Іван, 1600, Сарни – 4,0
12.Абрамчук Олександр, 1728, Чудель – 4,0
13.Стоноженко Михайло, 1440, Сарни – 4,0
14.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 3,5
15.Чернецов Андрій, 1782, Сарни – 3,5
16.Скірканич Оленксандр, 1739, Здолбунів – 3,5
17.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,5
18.Снітко Наталія, 1615, Володимирець – 3.0
19.Хильчук Сергій, 1472, Березне – 3,0
20.Павлюк Семен, 1651, Сарни – 3,0
21.Макаревич Віктор, 1353, Сарни – 3,0
22.Курачик Віктор, 1586, Сарни – 2,5
23.Касянець Сергій, 1639, Березне – 2,5
24.Лемех Сергій, 1580, Березне – 2,5
25.Абрамчук Віктор, 461, Клесів – 2.5
26.Ніжаловський Юрій, 1513, Березне – 2,5
27.Римарчук Юрій, 1698, Володимирець – 2.5
28.Хильчук Роман, 1716, Березне – 2,0
29.Симонюк Валентин, 1500, Володимирець – 1.5
30.Крук Йосип, 1682, Березне – 1,0