КУБОК ПРЯМУЄ ДО СТОЛИЦІ

Сьомий етап відкритого кубка Сарненського району, присвячений 30-й річниці Незалежності України пройшов під акомпанемент нестихаючого холодного дощу. Втім учасники змагань почували себе комфортно, позаяк змагалися в тепло представленому затишному літньому залі кафе «Візит» ( директор Ігор Никонець). Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.Інтелектуали без розкачування відразу взялися за справу і зав’язалися гарячі баталії. Передбачити переможця цього дня було годі і сподіватись. Учасники, борючись між собою, не звернули увагу на новачка, гостя із Києва Валерія Ковернінського. Та даремно. В турнірній таблиці на середині шляху він впевнено, зі 100 процентним результатом очолив перегони. Почалася погоня за лідером. Першим пів-очка у нього відібрав Віктор Параниця. В слідуючому турі це повторив Андрій Клімцов (Володимирець) і втікача наздогнав Олексій Жакун (Дубровиця) та Віктор Параниця. На одне очко відставали Олександр Абрамчук, Максим Затирка (Костопіль) і вже згадуваний Андрій Клімцов. Така ситуація зберігалася до останнього туру. Його результати суттєво вплинули на розподіл місць на пядесталі. Так Валерій Ковернінський переграв Василя Якимчука та із результатом 8,0 очок заслужено став переможцем. Нагоду стати чемпіоном мав також Олексій Жакун, однак в заключному турі він зазнав прикрої поразки від клесівчанина Анатолія Романюка та з результатом 7.0 очок задовільнився срібною нагородою. За таких умов срібло міг в свою чергу отримати Віктор Параниця та він нічого не зміг вдіяти проти Олександра Абрамчука, зазнавши від нього поразки, але завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця залишився з бронзовою нагородою. Бронзу в свою чергу міг мати Андрій Клімцов, але і він також не уникнув поразки .Фіаско йому завдав Анатолій Кінчур. Олександр Абрамчук та Андрій Чернецов, маючи одинаковий очковий доробок з Віктором Параницею задовільнилися відповідно четвертим і пятим місцем.1.Ковернінський Валерій, 2206, Київ – 8,02.Жакун Олексій, 2126, Дубровиця – 7,03.Параниця Віктор, 2050, Сарни –6,04.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 6,05.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 6,06.Затирка Максим, 2081, Костопіль – 5,57.КуклаПетро, 2088, Вараш – 5,58.Романюк Анатолій, 1969, Клесів – 5,59.Кінчур Анатолій, 2006, Сарни – 5,510.Клімцов Андрій, 1933, Сарни – 5,011.Якимчук Василь, 2012, Сарни – 5,012.Галаган Володимир, 2033, Сарни – 5,013.Губеня Ігор, 1878, Володимирець – 4,514.Копищик Микола, 1887, Сарни – 4,515.Курачик Віктор, 1900, Сарни – 4,516.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 4,517.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 4,018.Білотіл Артем, 1850, Стрільськ – 4,019.Мірко Олександр, 1900, Сарни – 4,020.Любарщук Вадим, 1850, Сарни – 4,021.Павлюк Семен, 1883, Сарни – 3,022.Мороз Микола, 1850, Стрільськ – 3.023.Тушаковський Владислав, 1800, Сарни – 2.524.Тушаковська Вікторія, 1800, Сарни – 2.525.Цицюра Олександр,1986, Сарни –2.0Підготував Олександр Абрамчук.