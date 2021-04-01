Кубок до дня довкілля

4-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2021 року.Четвертий етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2021 року був присвячений Дню довкілля з метою привернути увагу громадскості до важливості чистоти нашого красивого і чудового містечка та охорони навколишнього середовища взагалі. Для цього провели турнір під егідою ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу для його учасників.Спочатку учасники повідомили. що кожен зробив і яку частку вніс в цю благородну справу. Після чого зіграли бліц турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.Найкраще вдався початок Олександру Параниці та Олексію Жакуну, які пройшли стартові три тури без втрати очок. В четвертому турі вони зійшлися між собою де впевнену перемогу здобув Олександр. Як наслідок він став лідером, а за ним вишикувалась група із дванадцяти переслідувачів з відставнням в 1-1,5 очка. В подальшому напруга боротьби наростала і на двох третинах дстинції коло претендентів на нагороди збільшилось до шістнадцяти.Найкращі шанси мали окрім лідера: Олексій Жакун, Андрій Чернецов, Володимир Галаган, Микола Копищик та Анатолій Кінчур, що відставали на одну переможну партію. До заключого туру Олексадр Параниця зберігав свою перевагу, але в останньому турі не зумів переграти Анатолія Кінчура – нічия. За таких умов зявився шанс у Олексія Жакуна. Та і він його не використав, позаяк в упертій боротьбі з Віктором Параницею ледве зумів врятуватися нічиєю та здобути лише півочка.Решта основних партій заключного туру завершилась таким чином: Семен Павлюк – Володимир Галаган 0-1, Микола Копищик – Андрій Чернецов 0-1, Олександр Цицюра – Віктор Сергійчук – нічия, Віталій Годунко – Олександр Абрамчук – нічия. В результаті чемпіоном став Олександр Параниця, срібну нагороду здобув Олексій Жакун, бронзову в результаті хорошого фінішного спурту виборов Володимир Галаган, четвертий – Андрій Чернецов, пятий - Віктор Параниця. Шістку кращих замкнув Анатолій Кінчур.Турнірна таблиця:1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –8,02.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –7,53.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 6,04.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 5,55.Параниця Віктор, 1792, Сарни –5,56.Кінчур Анатолій, 1497, Сарни – 5,57.Колюх Микола, 1578, Зоря –5,08.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 5,09.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –5,010.Сергійчук Віктор, 1653, Стрільськ – 5,011.Копищик Микола, 1700, Сарни – 4,512.Копищик Іван, 1472, Сарни – 4,513.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 4,514.Павлюк Семен, 1677, Сарни –4,515.Годунко Віталій, 1702, Сарни –4,516.Білотіл Олександр, 1327, Стрільськ –4,017.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,018.Якимчук Василь, 1699, Сарни –3,519.Білотіл Артем, 1353, Стрільськ – 3,020.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 2,521.Мороз Микола, 1311, Стрільськ – 1,5Традиційно по завершенню основного турніру зіграли бліц в 9 турів по 5 хвилин на партію. Цей турнір також досить солідно виграв Олександр Параниця. Микола Копищик, здійснивши великий прогрес, виборов срібну нагороду. Віктор Параниця також поліпшив результат попереднього турніру і здобув бронзу. Олександр Абрамчук піднявся на 5 щаблів та став чевертим, Андрій Чернецов – пятий.Бліц 9 турів по 5 хвилин:Турнірна таблиця:1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –7,52.Копищик Микола, 1700, Сарни – 6,53.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,04.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –6,05.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 5,56.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –5,57.Годунко Віталій, 1702, Сарни –5,58.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 5,09.Якимчук Василь, 1699, Сарни –5,010.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 4,511.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 4,012.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,013.Колюх Микола, 1578, Зоря –4,014.Павлюк Семен, 1677, Сарни –2,515.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 2,0У заключному бліц-турнірі в 7 турів по 3 хвилини на партію найбільший прогрес в порівнянні з попереднім турніром здійснив Віктор Курачик та Юрій Корсун. А перемогу знову здобув Олександр Параниця. Він набрав 6,5 очок з 7,0 можливих та впевнено і закономірно посів перше місце. Срібну нагороду вдалося вибороти Віктору Параниці – у нього 6,0 очок. Бронзова нагорода у Олександра Абрамчука.Бліц 7 турів по 3 хвилиниТурнірна таблиця:1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –6,52.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,03.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –4,54.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –4,05.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,06.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 4,07.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 3,58.Копищик Микола, 1700, Сарни – 3,09.Колюх Микола, 1578, Зоря –3,010.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 3,011.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 2,512.Якимчук Василь, 1699, Сарни –2,013.Годунко Віталій, 1702, Сарни –2,014.Павлюк Семен, 1677, Сарни –1,015.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 1,0