Кубок до дня довкілля

4-й етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2021 року.
Четвертий етап на визначення володаря кубка м. Сарни з шахів 2021 року був присвячений Дню довкілля з метою привернути увагу громадскості до важливості чистоти нашого красивого і чудового містечка та охорони навколишнього середовища взагалі. Для цього провели турнір під егідою ФІДЕ з обрахунком міжнародного рейтингу для його учасників.
Спочатку учасники повідомили. що кожен зробив і яку частку вніс в цю благородну справу. Після чого зіграли бліц турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.
Найкраще вдався початок Олександру Параниці та Олексію Жакуну, які пройшли стартові три тури без втрати очок. В четвертому турі вони зійшлися між собою де впевнену перемогу здобув Олександр. Як наслідок він став лідером, а за ним вишикувалась група із дванадцяти переслідувачів з відставнням в 1-1,5 очка. В подальшому напруга боротьби наростала і на двох третинах дстинції коло претендентів на нагороди збільшилось до шістнадцяти.
Найкращі шанси мали окрім лідера: Олексій Жакун, Андрій Чернецов, Володимир Галаган, Микола Копищик та Анатолій Кінчур, що відставали на одну переможну партію. До заключого туру Олексадр Параниця зберігав свою перевагу, але в останньому турі не зумів переграти Анатолія Кінчура – нічия. За таких умов зявився шанс у Олексія Жакуна. Та і він його не використав, позаяк в упертій боротьбі з Віктором Параницею ледве зумів врятуватися нічиєю та здобути лише півочка.
Решта основних партій заключного туру завершилась таким чином: Семен Павлюк – Володимир Галаган 0-1, Микола Копищик – Андрій Чернецов 0-1, Олександр Цицюра – Віктор Сергійчук – нічия, Віталій Годунко – Олександр Абрамчук – нічия. В результаті чемпіоном став Олександр Параниця, срібну нагороду здобув Олексій Жакун, бронзову в результаті хорошого фінішного спурту виборов Володимир Галаган, четвертий – Андрій Чернецов, пятий - Віктор Параниця. Шістку кращих замкнув Анатолій Кінчур.
Турнірна таблиця:
1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –8,0
2.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –7,5
3.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 6,0
4.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 5,5
5.Параниця Віктор, 1792, Сарни –5,5
6.Кінчур Анатолій, 1497, Сарни – 5,5
7.Колюх Микола, 1578, Зоря –5,0
8.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 5,0
9.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –5,0
10.Сергійчук Віктор, 1653, Стрільськ – 5,0
11.Копищик Микола, 1700, Сарни – 4,5
12.Копищик Іван, 1472, Сарни – 4,5
13.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 4,5
14.Павлюк Семен, 1677, Сарни –4,5
15.Годунко Віталій, 1702, Сарни –4,5
16.Білотіл Олександр, 1327, Стрільськ –4,0
17.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,0
18.Якимчук Василь, 1699, Сарни –3,5
19.Білотіл Артем, 1353, Стрільськ – 3,0
20.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 2,5
21.Мороз Микола, 1311, Стрільськ – 1,5
Традиційно по завершенню основного турніру зіграли бліц в 9 турів по 5 хвилин на партію. Цей турнір також досить солідно виграв Олександр Параниця. Микола Копищик, здійснивши великий прогрес, виборов срібну нагороду. Віктор Параниця також поліпшив результат попереднього турніру і здобув бронзу. Олександр Абрамчук піднявся на 5 щаблів та став чевертим, Андрій Чернецов – пятий.
Бліц 9 турів по 5 хвилин:
Турнірна таблиця:
1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –7,5
2.Копищик Микола, 1700, Сарни – 6,5
3.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,0
4.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –6,0
5.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 5,5
6.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –5,5
7.Годунко Віталій, 1702, Сарни –5,5
8.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 5,0
9.Якимчук Василь, 1699, Сарни –5,0
10.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 4,5
11.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 4,0
12.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,0
13.Колюх Микола, 1578, Зоря –4,0
14.Павлюк Семен, 1677, Сарни –2,5
15.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 2,0
У заключному бліц-турнірі в 7 турів по 3 хвилини на партію найбільший прогрес в порівнянні з попереднім турніром здійснив Віктор Курачик та Юрій Корсун. А перемогу знову здобув Олександр Параниця. Він набрав 6,5 очок з 7,0 можливих та впевнено і закономірно посів перше місце. Срібну нагороду вдалося вибороти Віктору Параниці – у нього 6,0 очок. Бронзова нагорода у Олександра Абрамчука.
Бліц 7 турів по 3 хвилини
Турнірна таблиця:
1.Параниця Олександр, 1931, Сарни –6,5
2.Параниця Віктор, 1792, Сарни –6,0
3.Абрамчук Олександр, 1764, Чудель –4,5
4.Жакун Олексій, 1913, Дубровиця –4,0
5.Курачик Віктор, 1606, Сарни – 4,0
6.Чернецов Андрій, 1766, Сарни – 4,0
7.КорсунЮрій, 1739, Сарни – 3,5
8.Копищик Микола, 1700, Сарни – 3,0
9.Колюх Микола, 1578, Зоря –3,0
10.Галаган Володимир, 1752, Сарни – 3,0
11.ЦицюраОлександр, 1757, Сарни – 2,5
12.Якимчук Василь, 1699, Сарни –2,0
13.Годунко Віталій, 1702, Сарни –2,0
14.Павлюк Семен, 1677, Сарни –1,0
15.Юрчук Віктор, 1422, Сарни – 1,0
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