VI-ИЙ ЕТАП ВІДКРИТОГО КУБКА САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ З ШАХІВ 2021!

Черговий етап відкритого кубка Сарненського району вперше пройшов за межами нашого району на Білому озері. Цьому посприяла хороша сонячна погода і бажання самих шахістів провести баталії на свіжому повітрі.Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.Досить таки потужний та рівний склад учасників обіцяв таку ж спекотну боротьбу, як і надворі. Красивою грою в стартових турах приємно здивували Іван Зань, Микола Копищик та Олександр Цицюра. Гра, як то кажуть, у них клеїлась, чого не скажеш про рейтингових майстрів. На екваторі ж змагань в лідерах опинився березнівчанин Василь Атаманець, а після двох третіх дистанції лідерство захопив Олександр Параниця.На одне очко відставали березнівці Петро Іллюк, Василь Атаманець та Олександр Абрамчук. Після 7 туру до групи переслідувачів долучилися Петро Кукла (Вараш), Володимир Кравчук (Володимирець), Іван Зань, Віталій Годунко та Андрій Чернецов. Ситуація загострювалася. Передостанній тур ще більше заплутав становище учасників. Все вирішував останній тур у якому переможці протистоянь опинилися вище в підсумковій таблиці. Олександр Параниця хоч і не зміг перемогти Миколу Рябченка (Березне), але запасу міцості йому хватило, щоб з результатом 7,0 очок стати переможцем. У Петра Іллюка 6,5 очок та срібна нагорода. По 5,5 очок набрали відразу пять шахістів Василь Атаманець, Олександр Абрамчук, Петро Кукла, Микола Копищик та Віталій Годунко. Завдяки кращому коефіцієнту бронзова нагорода дісталася Василю Атаманцю.1.Параниця Олександр 2237, Сарни –7,0 очок2.Іллюк Петро, 2234, Березне – 6,53.Атаманець Василь, 2037, Березне – 5,54.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,55.Кукла Петро, 2088, Вараш – 5,56.Копищик Микола, 1887, Сарни – 5,57.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 5,58.Рябченко Микола, 1900, Березне – 5,09.Ткачук Андрій, 1987, Рівне – 5,010.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,011.Зань Іван, 1933, Сарни – 4,512.Кравчук Володимир, 1963, Володимирець – 4,513.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,514.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,015.Хильчук Роман, 1904, Березне – 4,016.Параниця Віктор, 2050, Сарни –3,517.Лемех Сергій, 1810, Березне – 3,518.Хильчук Сергій, 1874, Березне – 3,519.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ – 3,520.КасянецьСергій, 1829, Березне – 3,021.Касянчик Микола, 1895, Володимирець – 2,022.Ніжаловський Юрій, 1830, Березне – 2,0Після перерви, повязаної з привітанням Сергія Касянця з Днем народження, учасники залюбки зіграли і присвятили йому бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію. Результати наведені в нижчеприведеній таблиці.1.Іллюк Петро, 2234, Березне – 6,0 очок2.Параниця Віктор, 2050, Сарни –5,53.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,04.Параниця Олександр 2237, Сарни –4,55.Атаманець Василь, 2037, Березне – 4,56.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,57.Чернецов Андрій, 2039, Сарни –4,58.Рябченко Микола, 1900, Березне – 4,09.Ткачук Андрій, 1987, Рівне – 4,010.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 3,511.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,512.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 3,013.КасянецьСергій, 1829, Березне – 3,014.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ – 3,015.Хильчук Роман, 1904, Березне – 3,016.Кравчук Володимир, 1963, Володимирець – 3,017.Кукла Петро, 2088, Вараш – 3,018.Зань Іван, 1933, Сарни – 2,519.Касянчик Микола, 1895, Володимирець – 2,520.Хильчук Сергій, 1874, Березне – 2,021.Лемех Сергій, 1810, Березне – 1,522.Ніжаловський Юрій, 1830, Березне – 1,0Отже після половини зіграних етапів на визначення абсолютного чемпіона відкритого кубка Сарненського району дванадцятка шахістів які в кінці року розіграють бажаний трофей за коловою системою до поки виглядає таким чином:1.Параниця Віктор (Сарни) - 141 очко2.Чернецов Андрій (Сарни) - 140 очок3.Жакун Олексій (Дубровиця) – 137 очок4.Іллюк Петро (Березне) - 127 очок5.Абрамчук Олександр (Чудель) - 124 очка6.Параниця Олександр (Сарни) - 109 очок7.Годунко Віталій (Сарни) – 105 очок8.Атаманець Василь (Березне) - 94 очка9.Копищик Микола (Сарни) – 85 очок10.Цицюра Олександр (Сарни) - 77 очок11.Кукла Петро (Вараш) - 71 очко12.Сергійчук Віктор (Стрільськ) - 68 очокЗапасні:13.Зань Іван (Сарни) – 65 очок14.Хильчук Роман (Березне) - 64 очка15.Касянець Сергій (Березне) - 62 очка16.Романюк Анатолій (Клесів) - 60 очокОлександр Абрамчук, Сарни.