VI-ИЙ ЕТАП ВІДКРИТОГО КУБКА САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ З ШАХІВ 2021!

Черговий етап відкритого кубка Сарненського району вперше пройшов за межами нашого району на Білому озері. Цьому посприяла хороша сонячна погода і бажання самих шахістів провести баталії на свіжому повітрі.
Зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.
Досить таки потужний та рівний склад учасників обіцяв таку ж спекотну боротьбу, як і надворі. Красивою грою в стартових турах приємно здивували Іван Зань, Микола Копищик та Олександр Цицюра. Гра, як то кажуть, у них клеїлась, чого не скажеш про рейтингових майстрів. На екваторі ж змагань в лідерах опинився березнівчанин Василь Атаманець, а після двох третіх дистанції лідерство захопив Олександр Параниця.
На одне очко відставали березнівці Петро Іллюк, Василь Атаманець та Олександр Абрамчук. Після 7 туру до групи переслідувачів долучилися Петро Кукла (Вараш), Володимир Кравчук (Володимирець), Іван Зань, Віталій Годунко та Андрій Чернецов. Ситуація загострювалася. Передостанній тур ще більше заплутав становище учасників. Все вирішував останній тур у якому переможці протистоянь опинилися вище в підсумковій таблиці. Олександр Параниця хоч і не зміг перемогти Миколу Рябченка (Березне), але запасу міцості йому хватило, щоб з результатом 7,0 очок стати переможцем. У Петра Іллюка 6,5 очок та срібна нагорода. По 5,5 очок набрали відразу пять шахістів Василь Атаманець, Олександр Абрамчук, Петро Кукла, Микола Копищик та Віталій Годунко. Завдяки кращому коефіцієнту бронзова нагорода дісталася Василю Атаманцю.
Турнірна таблиця (Бліц 9 турів по 10 хвилин): :
1.Параниця Олександр 2237, Сарни –7,0 очок
2.Іллюк Петро, 2234, Березне – 6,5
3.Атаманець Василь, 2037, Березне – 5,5
4.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,5
5.Кукла Петро, 2088, Вараш – 5,5
6.Копищик Микола, 1887, Сарни – 5,5
7.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 5,5
8.Рябченко Микола, 1900, Березне – 5,0
9.Ткачук Андрій, 1987, Рівне – 5,0
10.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 5,0
11.Зань Іван, 1933, Сарни – 4,5
12.Кравчук Володимир, 1963, Володимирець – 4,5
13.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,5
14.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,0
15.Хильчук Роман, 1904, Березне – 4,0
16.Параниця Віктор, 2050, Сарни –3,5
17.Лемех Сергій, 1810, Березне – 3,5
18.Хильчук Сергій, 1874, Березне – 3,5
19.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ – 3,5
20.КасянецьСергій, 1829, Березне – 3,0
21.Касянчик Микола, 1895, Володимирець – 2,0
22.Ніжаловський Юрій, 1830, Березне – 2,0
Після перерви, повязаної з привітанням Сергія Касянця з Днем народження, учасники залюбки зіграли і присвятили йому бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію. Результати наведені в нижчеприведеній таблиці.
Турнірна таблиця (Бліц 7 турів по 5 хвилин):
1.Іллюк Петро, 2234, Березне – 6,0 очок
2.Параниця Віктор, 2050, Сарни –5,5
3.Абрамчук Олександр, 2013, Чудель – 5,0
4.Параниця Олександр 2237, Сарни –4,5
5.Атаманець Василь, 2037, Березне – 4,5
6.Хильчук Тарас, 1834, Березне – 4,5
7.Чернецов Андрій, 2039, Сарни –4,5
8.Рябченко Микола, 1900, Березне – 4,0
9.Ткачук Андрій, 1987, Рівне – 4,0
10.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 3,5
11.Копищик Микола, 1887, Сарни – 3,5
12.Годунко Віталій, 1992, Сарни – 3,0
13.КасянецьСергій, 1829, Березне – 3,0
14.Сергійчук Віктор, 1895, Стрільськ – 3,0
15.Хильчук Роман, 1904, Березне – 3,0
16.Кравчук Володимир, 1963, Володимирець – 3,0
17.Кукла Петро, 2088, Вараш – 3,0
18.Зань Іван, 1933, Сарни – 2,5
19.Касянчик Микола, 1895, Володимирець – 2,5
20.Хильчук Сергій, 1874, Березне – 2,0
21.Лемех Сергій, 1810, Березне – 1,5
22.Ніжаловський Юрій, 1830, Березне – 1,0
Отже після половини зіграних етапів на визначення абсолютного чемпіона відкритого кубка Сарненського району дванадцятка шахістів які в кінці року розіграють бажаний трофей за коловою системою до поки виглядає таким чином:
1.Параниця Віктор (Сарни) - 141 очко
2.Чернецов Андрій (Сарни) - 140 очок
3.Жакун Олексій (Дубровиця) – 137 очок
4.Іллюк Петро (Березне) - 127 очок
5.Абрамчук Олександр (Чудель) - 124 очка
6.Параниця Олександр (Сарни) - 109 очок
7.Годунко Віталій (Сарни) – 105 очок
8.Атаманець Василь (Березне) - 94 очка
9.Копищик Микола (Сарни) – 85 очок
10.Цицюра Олександр (Сарни) - 77 очок
11.Кукла Петро (Вараш) - 71 очко
12.Сергійчук Віктор (Стрільськ) - 68 очок
Запасні:
13.Зань Іван (Сарни) – 65 очок
14.Хильчук Роман (Березне) - 64 очка
15.Касянець Сергій (Березне) - 62 очка
16.Романюк Анатолій (Клесів) - 60 очок
Олександр Абрамчук, Сарни.