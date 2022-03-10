Картонні бронежилети та коробки у танках: голова НАЗК подякував Шойгу за розкрадання армії РФ

Розкрадання армії РФ суттєво полегшують захист демократичної України.
Голова НАЗК Олександр Новіков подякував міністру оборони РФ Сергію Шойгу за розкрадання російської армії.
Про це йдеться у зверненні НАЗК.
"Агентство висловлює щиру подяку Міністру оборони російської федерації Сергію Кужугетовичу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав. Беручи участь у методичній, системній та довготривалій роботі з розкрадання бюджетних коштів Російської Федерації, що виділялися на розвиток військового потенціалу, Сергій Шойгу разом з іншими посадовими особами оборонного сектору сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України", - йдеться у повідомленні.
Новіков додав, що розкрадання армії РФ суттєво полегшують захист демократичної України.
Новіков, як приклад показав, що на деяких російських танках Т-72 і Т-80 для бронезахисту використовували картонні коробки з-під курячих яєць. У листі голова НАЗК зазначає, що такий захист для танків повинні обов’язково врахувати при формуванні рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower.
Також він додав, що у російських бронежилетах знайшли картонні, а не металеві пластини. За словами Новікова, такі бронежилети були одягнуті на членах екіпажу БМД "Барнаул-Т", захопленої українськими захисниками.
У листі-подяці згадують також про протерміновані сухпайки, які видали російським солдатам в Україні. Їхній термін давності сплив у 2015 році, проте українські захисники знайшли великі партії цих прострочених сухпайків у захоплених колонах тилового забезпечення окупантів.
Новіков показав світлину, як загін російських окупантів везуть у цивільній вантажівці ЗИЛ-130 без жодного бронезахисту: "Також Агентство висловлює глибоку подяку за використання для пересування особового складу ЗИЛ-130, аналогів якому у світі немає. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова, дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней".
Новіков також "похвалив" Шойґу, що в кишенях мундирів військових, які були одягнуті в "картонні" бронежилети, знайшли паперову пам’ятку від російського міноборони з вказівками запобігання корупції у війську.
ТСН.