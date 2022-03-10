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Картонні бронежилети та коробки у танках: голова НАЗК подякував Шойгу за розкрадання армії РФ

Війна з московитами 10-мар, 2022, 21:509 prov 31
Розкрадання армії РФ суттєво полегшують захист демократичної України.
Голова НАЗК Олександр Новіков подякував міністру оборони РФ Сергію Шойгу за розкрадання російської армії. 
Про це йдеться у зверненні НАЗК. 
"Агентство висловлює щиру подяку Міністру оборони російської федерації Сергію Кужугетовичу Шойгу за неоціненний внесок у те, що російські засоби та ресурси забезпечення для нападу на Україну були розкрадені ще на етапі їхнього накопичення на кордоні двох держав. Беручи участь у методичній, системній та довготривалій роботі з розкрадання бюджетних коштів Російської Федерації, що виділялися на розвиток військового потенціалу, Сергій Шойгу разом з іншими посадовими особами оборонного сектору сприяв прискоренню ліквідації окупантів на землях суверенної держави України", - йдеться у повідомленні. 
Новіков додав, що розкрадання армії РФ суттєво полегшують захист демократичної України.
Новіков, як приклад показав, що на деяких російських танках Т-72 і Т-80 для бронезахисту використовували картонні коробки з-під курячих яєць. У листі голова НАЗК зазначає, що такий захист для танків повинні обов’язково врахувати при формуванні рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower.

Також він додав, що у російських бронежилетах знайшли картонні, а не металеві пластини. За словами Новікова, такі бронежилети були одягнуті на членах екіпажу БМД "Барнаул-Т", захопленої українськими захисниками.
У листі-подяці згадують також про протерміновані сухпайки, які видали російським солдатам в Україні. Їхній термін давності сплив у 2015 році, проте українські захисники знайшли великі партії цих прострочених сухпайків у захоплених колонах тилового забезпечення окупантів. 
Новіков показав світлину, як загін російських окупантів везуть у цивільній вантажівці ЗИЛ-130 без жодного бронезахисту: "Також Агентство висловлює глибоку подяку за використання для пересування особового складу ЗИЛ-130, аналогів якому у світі немає. Окрім очевидного комфорту, який відчувають російські військові у відкритому кузові при українських березневих морозах, швидкість пересування цього транспортного засобу, а також яскравий аквамариновий колір кузова, дозволяють силам місцевої територіальної оборони ефективно проходити тренувальну підготовку з експлуатації сучасного озброєння з легких мішеней".
Новіков також "похвалив" Шойґу, що в кишенях мундирів військових, які були одягнуті в "картонні" бронежилети, знайшли паперову пам’ятку від російського міноборони з вказівками запобігання корупції у війську.
ТСН.
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