Сенат США одноголосно визнав Путіна воєнним злочинцем

Сенат США у вівторок, 15 березня, одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Це рідкісний прояв єдності в глибоко розділеному Конгресі.Резолюція, внесена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох партій, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни розслідувати злочини військових РФ, скоєних під час вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.Дякуємо, Сенаторам США!
Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові в залі Сенату перед голосуванням.
Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові в залі Сенату перед голосуванням.