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Сенат США одноголосно визнав Путіна воєнним злочинцем

Війна з московитами / Україна і світ / Актуально / Політика 16-мар, 2022, 19:319 swet 52
Сенат США у вівторок, 15 березня, одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця. Це рідкісний прояв єдності в глибоко розділеному Конгресі.Резолюція, внесена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох партій, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі та інші країни розслідувати злочини військових РФ, скоєних під час вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters. 
Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові в залі Сенату перед голосуванням. 
Дякуємо, Сенаторам США!
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