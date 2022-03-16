Сенат США одноголосно визнав Путіна воєнним злочинцем

Усі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу, — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у промові в залі Сенату перед голосуванням.