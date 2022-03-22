Російський військовий здав танк за винагороду у $10 тисяч

З екіпажу танка окупант залишився один, решта втекли додому. Російський військовий отримає 10 тисяч доларів після закінчення війни та можливість подати на громадянство.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.
За його словами, вже кілька тижнів Нацполіцією було ідентифіковано телефони, якими користуються окупанти. Це українські номери, на які регулярно надсилаються SMS з інструкцією, як здатися в полон і здати техніку.
"Російський солдат здав нам танк за винагороду!.. Кілька днів тому нам зателефонував Міша. Ми передали інформацію про нього в ГУР МО. Йому сказали місце, куди під'їхати. Він під'їхав. З дрону переконалися, що він сам і це не засідка. Його спецназівці затримали", – розповів Андрусів.
delo.ua.