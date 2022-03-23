Як світова спільнота солідарна у підтримці української нації в боротьбі проти російської агресії.

Інформаційна брехня путінської росії за зразком ізоляції радянського населення від світу та інформаційного простору, не стала перешкодою для обізнаності у реальному стані речей для світової громадськості. Так, відомі представники світової спільноти продовжують фінансово підтримувати Україну у загарбницькій російсько-українській війні. Вони роблять це по-різному: хтось підтримує морально, публікуючи пости з українською символікою, інші - підтримують українців фінансово.
Російська агресія збурила весь світ — провідні знаменитості: громадські діячі, уродженці України, які проживають за кордоном, політики, економісти, культурні діячі об'єдналися навколо ідеї допомоги та перемоги України над рашистською чумою.
З першого дня війни світова спільнота впроваджує болючі санкції для росії, відмовляється від торгівлі на ринку агресора та надає військову, гуманітарну та грошову допомогу українцям. Знаменитості всього світу долучаються до цих ініціатив та закликають своїх підписників до такої ж підтримки.
Відомий український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп Максим Пооляков, якого ще називають - "українським Ілоном Маском", оскільки йому вдалося найбільше досягнути у сфері приватного космосу - пожертвував громадянам України $1000,000 у відповідь на запит міського голови Дніпра Бориса Філатова.
На своїй сторінці у фб він написав:
«Ця пожертва йде до фонду "ТАПС-Україна" у Дніпрі. Що вони роблять - працюють над гуманітарними питаннями та надають підтримку захисникам України. Під час російської агресії, нападів та обстрілів було зруйновано багато цивільних будівель в українських містах. Люди з Харкова, Ізюма, Маріуполя, Сєвєродонецька, Волноваха та інших українських міст втратили все!
Зараз шукають притулок у Дніпрі, гуманітарному хабі для людей, які постраждали від цієї жахливої війни. Фонд допоможе забезпечити продуктами, медичною допомогою, тимчасовими будинками та всім необхідним тисячам біженців та поранених військовослужбовців, які прибули до Дніпра.»
Поляков також закликав долучитися до благодійної справи за його прикладом великих підприємців та ІТ-компанії, розмістивши в себе на сторінці реквізити Фонду: «Виклик полягає в тому, щоб зібрати $30 млн за 30 днів. Тож звертаюся до всіх великих підприємств та ІТ-компаній брати мій приклад! Переконаний, що важливо допомагати рідній землі, де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!»
Хоча підприємець проживає за кордоном, тісно співпрацює в ряді міст України відомими різними проектами у галузі NewSpace, «Студентська ракета», Інжинірингова школа (Noosphere Engineering School (NES): Центр досліджень та проектної діяльності, тощо.
З першого дня війни світова спільнота впроваджує болючі санкції для росії, відмовляється від торгівлі на ринку агресора та надає військову, гуманітарну та грошову допомогу українцям. Знаменитості всього світу долучаються до цих ініціатив та закликають своїх підписників до такої ж підтримки.
Відомий український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп Максим Пооляков, якого ще називають - "українським Ілоном Маском", оскільки йому вдалося найбільше досягнути у сфері приватного космосу - пожертвував громадянам України $1000,000 у відповідь на запит міського голови Дніпра Бориса Філатова.
На своїй сторінці у фб він написав:
«Ця пожертва йде до фонду "ТАПС-Україна" у Дніпрі. Що вони роблять - працюють над гуманітарними питаннями та надають підтримку захисникам України. Під час російської агресії, нападів та обстрілів було зруйновано багато цивільних будівель в українських містах. Люди з Харкова, Ізюма, Маріуполя, Сєвєродонецька, Волноваха та інших українських міст втратили все!
Зараз шукають притулок у Дніпрі, гуманітарному хабі для людей, які постраждали від цієї жахливої війни. Фонд допоможе забезпечити продуктами, медичною допомогою, тимчасовими будинками та всім необхідним тисячам біженців та поранених військовослужбовців, які прибули до Дніпра.»
Поляков також закликав долучитися до благодійної справи за його прикладом великих підприємців та ІТ-компанії, розмістивши в себе на сторінці реквізити Фонду: «Виклик полягає в тому, щоб зібрати $30 млн за 30 днів. Тож звертаюся до всіх великих підприємств та ІТ-компаній брати мій приклад! Переконаний, що важливо допомагати рідній землі, де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!»
Хоча підприємець проживає за кордоном, тісно співпрацює в ряді міст України відомими різними проектами у галузі NewSpace, «Студентська ракета», Інжинірингова школа (Noosphere Engineering School (NES): Центр досліджень та проектної діяльності, тощо.
Відомий кіноактор Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 мільйонів доларів для української армії. Як повідомляє GSA News, на потреби української армії знаменитий актор пожертвував 10 мільйонів доларів.
Відомо, що бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смирнова (1915-2008) до революції проживала в Одесі. Разом з батьками вона емігрувала до Німеччини, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Мама актора народилася в 1943 році під час бомбардування. У 1955 році подружжя Інденбіркен разом з дітьми емігрували в США, так що Лео не з чуток знає про війну та про позицію і відношення совєтів до української нації і всього українського.
Нещодавно стало відомо, що Белла Хадід, Сара Джесіка Паркер, Блейк Лайвлі та її чоловік Райан Рейнольд, а також Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер перерахуали кошти на допомогу Україні.
Джоан Роулінг, 56-річна британська письменниця, пожертвовала 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі долучилася до допомоги українським біженцям, які постраждали через військові дії РФ.
Зірка серіалу "Друзі" висловився про Володимира Зеленського на тлі війни Росії проти України.
“Я ще ніколи так не пишалась бути українкою”: Міла Куніс. Так, у боротьбі проти агресора та на допомогу біженцям жертвують тисячі та мільйони доларів світові зірки. Зокрема, американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Кутчер пожертвували 3 мільйони доларів.
Свої пожертви також нещодавно зробили Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі – вони теж організували збір коштів на потреби українців. А тим, хто надсилатиме кошти, будуть подвоювати суму власними грошима.
Запрацював сайт fightforua.org, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.
Той самий Максим Поляков зазначив у ФБсторінці: «Аморфність та незацікавленість у цій проблемі глав деяких EO-компаній може призвести до катастрофічних наслідків. Найточніше цю бездіяльність описують слова німецького протестантського пастора і богослова Мартіна Німеллера, якими він пояснив мовчання німецьких інтелектуальних еліт за часів геноциду, що здійснювала нацистська Німеччина у 1933-1945 роках:
“Спочатку вони прийшли за соціалістами, і я мовчав — бо я не був соціалістом.
Потім вони прийшли за членами профспілки, і я мовчав — бо я не був членом профспілки.
Потім вони прийшли за євреями, і я мовчав — бо я не був євреєм.
Потім вони прийшли за мною — і не залишилося нікого, щоб говорити за мене”.
Відомо, що бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смирнова (1915-2008) до революції проживала в Одесі. Разом з батьками вона емігрувала до Німеччини, де потім вийшла заміж за німця Вільгельма Інденбіркена. Мама актора народилася в 1943 році під час бомбардування. У 1955 році подружжя Інденбіркен разом з дітьми емігрували в США, так що Лео не з чуток знає про війну та про позицію і відношення совєтів до української нації і всього українського.
Нещодавно стало відомо, що Белла Хадід, Сара Джесіка Паркер, Блейк Лайвлі та її чоловік Райан Рейнольд, а також Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер перерахуали кошти на допомогу Україні.
Джоан Роулінг, 56-річна британська письменниця, пожертвовала 1 млн фунтів на допомогу українським дітям.
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі долучилася до допомоги українським біженцям, які постраждали через військові дії РФ.
Зірка серіалу "Друзі" висловився про Володимира Зеленського на тлі війни Росії проти України.
“Я ще ніколи так не пишалась бути українкою”: Міла Куніс. Так, у боротьбі проти агресора та на допомогу біженцям жертвують тисячі та мільйони доларів світові зірки. Зокрема, американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік і актор Ештон Кутчер пожертвували 3 мільйони доларів.
Свої пожертви також нещодавно зробили Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі – вони теж організували збір коштів на потреби українців. А тим, хто надсилатиме кошти, будуть подвоювати суму власними грошима.
Запрацював сайт fightforua.org, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.
Той самий Максим Поляков зазначив у ФБсторінці: «Аморфність та незацікавленість у цій проблемі глав деяких EO-компаній може призвести до катастрофічних наслідків. Найточніше цю бездіяльність описують слова німецького протестантського пастора і богослова Мартіна Німеллера, якими він пояснив мовчання німецьких інтелектуальних еліт за часів геноциду, що здійснювала нацистська Німеччина у 1933-1945 роках:
“Спочатку вони прийшли за соціалістами, і я мовчав — бо я не був соціалістом.
Потім вони прийшли за членами профспілки, і я мовчав — бо я не був членом профспілки.
Потім вони прийшли за євреями, і я мовчав — бо я не був євреєм.
Потім вони прийшли за мною — і не залишилося нікого, щоб говорити за мене”.