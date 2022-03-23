Як світова спільнота солідарна у підтримці української нації в боротьбі проти російської агресії.

Інформаційна брехня путінської росії за зразком ізоляції радянського населення від світу та інформаційного простору, не стала перешкодою для обізнаності у реальному стані речей для світової громадськості. Так, відомі представники світової спільноти продовжують фінансово підтримувати Україну у загарбницькій російсько-українській війні. Вони роблять це по-різному: хтось підтримує морально, публікуючи пости з українською символікою, інші - підтримують українців фінансово.

Російська агресія збурила весь світ — провідні знаменитості: громадські діячі, уродженці України, які проживають за кордоном, політики, економісти, культурні діячі об'єдналися навколо ідеї допомоги та перемоги України над рашистською чумою.

З першого дня війни світова спільнота впроваджує болючі санкції для росії, відмовляється від торгівлі на ринку агресора та надає військову, гуманітарну та грошову допомогу українцям. Знаменитості всього світу долучаються до цих ініціатив та закликають своїх підписників до такої ж підтримки.

Відомий український та американський

у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп Максим Пооляков, якого ще називають - "українським Ілоном Маском", оскільки йому вдалося найбільше досягнути у сфері приватного космосу - пожертвував громадянам України $1000,000 у відповідь на запит міського голови Дніпра Бориса Філатова.

На своїй сторінці у фб він написав:

«Ця пожертва йде до фонду "ТАПС-Україна" у Дніпрі. Що вони роблять - працюють над гуманітарними питаннями та надають підтримку захисникам України. Під час російської агресії, нападів та обстрілів було зруйновано багато цивільних будівель в українських містах. Люди з Харкова, Ізюма, Маріуполя, Сєвєродонецька, Волноваха та інших українських міст втратили все!

Зараз шукають притулок у Дніпрі, гуманітарному хабі для людей, які постраждали від цієї жахливої війни. Фонд допоможе забезпечити продуктами, медичною допомогою, тимчасовими будинками та всім необхідним тисячам біженців та поранених військовослужбовців, які прибули до Дніпра.»

Поляков також закликав долучитися до благодійної справи за його прикладом великих підприємців та ІТ-компанії, розмістивши в себе на сторінці реквізити Фонду: «Виклик полягає в тому, щоб зібрати $30 млн за 30 днів. Тож звертаюся до всіх великих підприємств та ІТ-компаній брати мій приклад! Переконаний, що важливо допомагати рідній землі, де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!»

Хоча підприємець проживає за кордоном, тісно співпрацює в ряді міст України відомими різними проектами у галузі NewSpace,