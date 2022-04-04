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Відправляли додому крадене в Україні: в мережі ідентифікували російських мародерів

Війна з московитами / Кримінал 05-апр, 2022, 09:089 prov 0
В Алтайський край в інші регіони Росії відправили тонни вкрадених в українців речей.
Мародери з-поміж російських військових за день відправили білоруською кур’єрською службою в місті Мозир більше 2-х тонн речей. Велика частина — крадене в українців.
Персональні дані російських солдатів-мародерів, які причетні до злочинів на території України, опублікував проект Беларускі Гаюн.
«Завдяки небайдужим людям ми отримали значний масив особистих даних злочинців, які мають понести відповідальність за крадіжку і вбивство людей в Україні. Нам відомо, що основна маса з них з Рубцовська (Алтайський край), також є з: Гірника (Алтайський край), Чити (Забайкальський край), Железногорска (Красноярський край), Омська, Ульяновська, Новосибірська, Москви, Ангарська (Іркутська область), Уссурійська (Приморський край) і Біробіджана (Єврейська автономна область)», — повідомляє проект.
За інформацією Беларускі Гаюн, тільки 2 квітня вони здали на відправку в більше 2-х тонн речей, серед яких значна частина — крадені.
Найбільше краденого — від 50 то 450 кг — відправили:
  • Коваленко Євген Євгенович. Телефон: +79130213100. Відправив в Рубцовськ 450 кг інструментів, музичні колонки, стіл, намет і так далі.
  • Лазарєв Артем Петрович. Телефон: +79132257343. Відправив у Рубцовськ 255 кг запчастин і електросамокат.
  • Миколаїв Павло Олександрович. Телефон: +79235652819. Відправив у Рубцовськ 205 кг інструментів, телевізор і крісло.
  • Сердцев Андрій Миколайович. Телефон: +79831816692. Відправив в Рубцовськ 150 кг інструментів, речей і телевізор.
  • Валієв Георгій Муратович. Телефон: +79133660555. Відправив у Рубцовськ 150 кг інструментів і речей.
  • Степанов Микола Миколайович. Телефон: +89146747822. Відправив в Уссурійськ 140 кг запчастин і кондиціонерів.
  • Канболатов Ельдар Арсланович. Телефон: +79230096646. Відправив у Рубцовськ 140 кг інструментів та одягу.
  • Жуковський Роман Олександрович. Телефон: +79133615429. Відправив у Рубцовськ 130 кг інструментів, речей і телевізор.
  • Чучалін Євген Вікторович. Телефон: +79230018617. Відправив у Рубцовськ 100 кг інструментів, речей і кілька телевізорів.
  • Волощук Іван Іванович. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері). Відправив у Рубцовськ 95 кг інструментів, речей і телевізор.
  • Колоцей Сергій Олександрович. Телефон: +79378814554 (номер родича). Відправив в Ульяновськ кришку багажника, 90 кг.
  • Юшин Володимир Сергійович. Телефон: +79243830515. Відправив у Читу 85 кг одягу.
  • Григорян Артур Ашотович. Телефон: +79831066239.  Відправив у Гірник 60 кг речей, акумуляторів і запчастин для ПК.
  • Шулайкин Микола Миколайович. Телефон: +79142155101. Відправив у Біробіджан 60 кг одягу та рибальського приладдя.
  • Дацюк Іван Андрійович. Телефон: +79137976731. Відправив у Рубцовськ 60 кг одягу.
  • Кузьмін Ігор Сергійович. Телефон: +79236497934. Відправив у Рубцовськ 50 кг інструментів і речей.
Проект просить передати цю інформацію СБУ і обіцяє продовжувати збирати, перевіряти і публікувати дані військових злочинців.
cripo.com.ua
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