Мінна безпека як нова модель поведінки українця

Українські військові звільнили північні області від російських окупантів, але повертатися додому мешканцям зарано. Відступаючи, ворог залишив по собі велику кількість мін і вибухонебезпечних предметів. Частина з них приховані у побутових речах,автомобілях, на узбіччях, в полях і лісах. За даними ООН, сьогодні Україна – одна із найбільш замінованих країн світу. Де найбільша мінна загроза і як захиститися від небезпеки, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.
Найбільш небезпечні регіони
За попередніми підрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), близько 80 тис. кв. км території України потребує розмінування. Це близько 13% від площі країни.
Відповідно до зведень Генштабу ЗСУ, найбільш вибухонебезпечними регіонами наразі є Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська та Херсонська області. Там можуть бути залишки боєприпасів і снаряди, які не спрацювали. Однак це не найстрашніша загроза.
Більш небезпечними є різноманітні міни, які ворог залишив після себе. Уже є факти підриву людей на Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. Так, на ворожій міні підірвався співробітник ЧАЕС.
«На майданчик Чорнобильської АЕС зайшли Збройні сили України. Зараз вони роблять свої блок-пости, розставляють сили та збираються приступати до розмінування», – зазначив Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу в Медіацентрі «Україна».
У звільнених селах і містах під Києвом російські окупанти залишили протипіхотні міни, «розтяжки» і міні-пастки для людей, що заборонено міжнародним правом. Росіяни маскують вибухівку під побутові речі, мінують магазини, житло, автомобілі, іграшки і навіть трупи людей.
Час на розмінування
У Генштабі ЗСУ вважають, що на розмінування територій після перемоги знадобиться не менше 250 млрд доларів: «Щонайменше саме ця сума буде потрібна Україні для гуманітарного розмінування всіх наших земель, у тому числі тимчасово окупованих». Адже процес розмінування – дуже дорога послуга.
За оцінками ООН, один рік бойових дій дорівнює 10 рокам розмінування. Зважаючи на досвід Донбасу, експерти припускають, що на розмінування піде кілька років. Але на те, щоб повністю очистити території від вибухонебезпечних предметів, знадобляться десятиліття.
«Починається з нетехнічного обстеження, далі складаються звіти, за звітами виноситься рішення щодо подальших дій – технічне обстеження територій чи виключення територій, після того процес очищення території. Це може бути і розмінування вручну, це може бути очищення району бойових дій, технічне розмінування», – пояснив виконавчий директор Асоціації саперів України Тимур Пістрюга в коментарі «Радіо свобода».
Міністерство внутрішніх справ планує звернутися по допомогу щодо розмінування до колег із європейських країн.
Бачиш міну – не чіпай!
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає не ходити зараз у поля і ліси, не підбирати предмети на вулиці. Іноді вибухівка може бути замаскована у звичних речах.
«Ми бачили, що саморобні вибухові пристрої маскуються як під цигарки, як під іграшки, так і під інші предмети, які, на перший погляд, здаються безпечними», – розповів Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук під час брифінгу у Медіацентрі «Україна».
За словами рятувальників, слід дотримуватися головного правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Фахівці наголошують, що наближатися до міни чи підозрілого предмета вкрай небезпечно. Не можна користуватися мобільним телефоном поруч. Необхідно повернутися назад тим самим маршрутом щонайменше на 100 метрів. Лише тоді можна зателефонувати рятувальника. Слід запам’ятати місце виявленого вибухонебезпечного предмета і, якщо є можливість, поставити попереджувальний знак.
Основні види мін та снарядів можна знайти на сторінці ДСНС у Фейсбуку за посиланням https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/347717357396160.