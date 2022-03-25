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Єдиний фронт підтримки України: результати засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

Війна з московитами / Україна і світ 13-апр, 2022, 06:489 prov 0
Міністри обговорили воєнну агресію Російської Федерації та виступили єдиним фронтом на підтримку України.
Російську агресію в Україні можна описати двома словами. Перше — це поразка. Велика поразка російської армії. Друге — це жах. Російська армія лишає після себе вбитих цивільних, зруйновані міста, хаотичні бомбардування. З огляду на плановану атаку росіян на сході України ми ще рішучіше виступаємо за продовження підтримки України.
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Жозеп Боррель та міністри відзначили важливість документування грубих порушень міжнародного права. ЄС підтримає прокурора Міжнародного кримінального суду та прокуратуру України як фінансово, так і особисто, надсилаючи фахівців в Україну. Наглядова місія ЄС буде розгорнута на території України та допомагатиме під час розслідування та збору доказів.
ЄС продовжить політичну та фінансову підтримку України, а також підтримуватиме Збройні Сили України. Рада продовжує роботу в цьому напрямку та працює над виділенням додаткових 500 мільйонів євро з Європейського фонду підтримки миру.
Міністри також оцінили впровадження санкцій і недопущення ухилення від них. Вони обговорили ситуацію в цілому та можливі додаткові кроки.
Рада також обговорила плани щодо посилення стратегічної комунікації та боротьби з дезінформацією, а також тему загострення продовольчої кризи, спровокованої російською агресією в Україні. Міністри говорили про те, як впоратися з викликом загострення продовольчої кризи в інших регіонах світу, особливо в Африці, Західних Балканах, Близькому Сході та Латинській Америці.
Після обіду міністри ЄС обмінялися думками з міністерками закордонних справ Норвегії Аннікен Гуітфельдт та Ісландії Тордіс Кольбрюн Рейкфйорд Ґільфадотір стосовно російської агресії в Україні.
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