Єдиний фронт підтримки України: результати засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

Російську агресію в Україні можна описати двома словами. Перше — це поразка. Велика поразка російської армії. Друге — це жах. Російська армія лишає після себе вбитих цивільних, зруйновані міста, хаотичні бомбардування. З огляду на плановану атаку росіян на сході України ми ще рішучіше виступаємо за продовження підтримки України.Жозеп Боррель та міністри відзначили важливість документування грубих порушень міжнародного права. ЄС підтримає прокурора Міжнародного кримінального суду та прокуратуру України як фінансово, так і особисто, надсилаючи фахівців в Україну. Наглядова місія ЄС буде розгорнута на території України та допомагатиме під час розслідування та збору доказів.
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
ЄС продовжить політичну та фінансову підтримку України, а також підтримуватиме Збройні Сили України. Рада продовжує роботу в цьому напрямку та працює над виділенням додаткових 500 мільйонів євро з Європейського фонду підтримки миру.
Міністри також оцінили впровадження санкцій і недопущення ухилення від них. Вони обговорили ситуацію в цілому та можливі додаткові кроки.
Рада також обговорила плани щодо посилення стратегічної комунікації та боротьби з дезінформацією, а також тему загострення продовольчої кризи, спровокованої російською агресією в Україні. Міністри говорили про те, як впоратися з викликом загострення продовольчої кризи в інших регіонах світу, особливо в Африці, Західних Балканах, Близькому Сході та Латинській Америці.
Після обіду міністри ЄС обмінялися думками з міністерками закордонних справ Норвегії Аннікен Гуітфельдт та Ісландії Тордіс Кольбрюн Рейкфйорд Ґільфадотір стосовно російської агресії в Україні.