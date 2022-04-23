З допомогою хомки "знімав" кошти в банкоматах

За скоєння крадіжки в особливо великих розмірах 37-річному чоловікові може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Минулого року в Кам’янці-Подільському невідома особа викрала з банкомата значну суму коштів: зловмисник проник у приміщення, де він був встановлений, зірвав задні двері банкомату і викрав 5 касет з грішми, після чого зник у невідомому напрямку.
У ході реалізації вжитих оперативно-розшукових заходів та за результатами проведення цілого ряду експертиз правоохоронцям вдалося встановити особу крадія. Ним виявився 37-річний житель Кам’янця-Подільського, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також правоохоронці встановили, що кам’янчанин причетний ще до одного замаху на крадіжку з банкомата.
Днями працівники карного розшуку спільно з колегами зі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури провели ряд санкціонованих обшуків в автомобілі та за місцем проживання фігуранта і його близьких. Серед вилученого — незареєстрований обріз мисливської рушниці з патронами, а також фомка, яку підозрюваний спеціально придбав перед вчиненням замаху на крадіжку з банкомата.
Наразі фігурантові вже оголошено про підозру за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах) ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави в розмірі 620 тисяч гривень.
Сектор комунікації поліції Хмельницької області.