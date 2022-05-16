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Кому війна, а кому - мать родная, або - Чергова Афьора - "по - рівненськи"...

Війна з московитами / Тварини / Україна / Актуально 16-май, 2022, 11:269 swet 0
На жаль, на Рівненщині час від часу чуємо про різноманітні шахрайства у різних сферах. Так сказати - завелося нечистота і  водить за носа людей. Адже у такий час, коли в країні гинуть люди - набивати собі кишеню таким чином може лише божевільна або сатанинська істота.
Для такких свинот - не вийняток і військовий час, коли "під шумок" можна поробити різні махінації, поки в країні, як то кажуть - не до того...

Користуючись довірою рівнян компанія “Рівнегаз Збут” розповідає про “ребрендинг” і “зміну реквізитів” та під час війни укладає з клієнтами нові договори… із зовсім іншою компанією, якою друг кремля Дмитро Фірташ заволодів напередодні введення проти нього персональних санкцій. Так, логотипи, назви, тарифи – майже все у компаній ідентичне. Тільки гроші тепер, схоже, ітимуть напряму до Австрії – проросійському олігарху в обхід санкцій. Що ж, він зараз потребує дорогих адвокатів, яких тепер зможуть оплатити й рівняни, бо дуже вже не хочеться йому під суд у США. Ціна питання – щонайменше 23 мільярди гривень, і це не перша спроба підконтрольних Фірташу газових компаній уникнути сплати боргів перед Нафтогазом. Скоріше, друга серія, адже подібна “схема” у 2021 році не пройшла.
Тому зверніть увагу на свого постачальника газу – ви могли і не помітити, як він змінився.
Зауважимо, що офіційних роз’яснень ТОВ “Рівнегаз Збут” не надав, тому тут наведена інформація, отримана з відкритих джерел, а оцінки, висновки та припущення в матеріалі можуть потребувати уточнень.
Читайте про аферу під час військового стану детальніше тут 
 Хто стоїть за аферами по рівненськи?
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