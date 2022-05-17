Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.05 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 27900 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1235 (+7) од,бойових броньованих машин / APV ? 3009 (+35) од,артилерійських систем / artillery systems – 578 (+1) од,РСЗВ / MLRS - 198 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 90 (+1) од,літаків / aircraft – 201 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 167 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 436 (+9),крилаті ракети / cruise missiles - 97 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2109 (+8) од,спеціальна техніка / special equipment - 43 (+1).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Zaporizhzhia directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!