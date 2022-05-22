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"Україна виграє цю віну:" - ДЖОНСОН

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Україна / Актуально 23-май, 2022, 14:179 swet 14
??Прем'єр-міністр Великої Британії Boris Johnson написав листа "сильним і гідним" дітям України.
«І що б не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас своїми друзями». Британія одна із перших стала на підтримку нашої країни, в той час коли українці просили закрити небо, а інші країни вагалися. Борис Джонсон став для українців та світу ідеалом політичного лідера, який високо свідомий, обізнаний і досконало володіє ситуацією, на якого не впливає жодна пропаганда, плюс глибокогуманістична людина. Отаким має і бути сучасний лідер будь-якої країни. 
  17 травня в лондонському метро відбулося офіційне відкриття лінії Elizabeth, яке  Королева Великобританії Єлизавета II правителька не стала пропускати. Для заходу вона обрала жовте вбрання із синіми елементами на капелюшку, що шанувальники сприйняли як ймовірну підтримку України.
Отакі довгі дні в своєму розумі та на своїх ногах дарує Бог миротворцям та їх нащадкам. Дякуємо, пане Прем'єр-міністре, дякуємо Ваша Величносте за підтримку! 
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