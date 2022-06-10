Перед судом постане майстер лісу з Житомирщини, винний у п’яному ДТП де загинув підліток

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно старшого майстра лісу Красбірського лісництва ДП "Радомишльського лісомисливського господарства", що на Житомирщині. Він звинувачується у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якому загинув неповнолітній.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
11 жовтня 2021 року близько 20:30 поблизу села Вишневичі працівник лісгоспу на власному авто здійснив наїзд на пішохода. 14-річний хлопець йшов узбіччям у попутному напрямку. Від отриманих травм юнак загинув на місці.
Водій втік з місця аварії та навіть не намагався надати допомогу постраждалому. Зловмисника оперативно розшукали правоохоронці та встановили, що лісівник був п’яним. Наявність алкоголю у крові становила 2,6 проміле, що в 13 разів перевищує допустиму норму.
Наразі майстер лісу обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого, а також у залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Житомирська обласна прокуратура.