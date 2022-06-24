Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 24.06 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 34530 (+100) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1507 (+3) од,бойових броньованих машин / APV ? 3637 (+5) од,артилерійських систем / artillery systems – 759 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 241 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 99 (+0) од,літаків / aircraft – 216 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 183 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 622 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 137 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2553 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment - 60 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk and Bahmut directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!