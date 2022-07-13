«Зливав» інформацію про ЗСУ: 23-річного чоловіка засуджено за державну зраду та участь в «ДНР»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури жителя Донеччини засуджено за участь у терористичній організації та державну зраду (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що 23-річний уродженець міста Святогірськ, сповідуючи проросійські погляди, у березні 2017 року добровільно вступив до «Республіканської Гвардії» терористичної організації «ДНР» та брав активну участь у її діяльності. Там же він налагодив співпрацю з представником ФСБ РФ, за завданням якого через 2 роки обвинувачений вступив на військову службу у ЗС України.Будучи українським військовослужбовцем завербований агент передавав інформацію військового характеру про особовий склад та морально-психологічний стан військ, місця розташування військової техніки ЗСУ, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також дані про малозахищені місця військової частини для проникнення на її територію.Водночас, під тиском беззаперечних доказів обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, а також сприяв досудовому розслідуванню та надав ґрунтовні покази щодо інших членів терористичної організації "ДНР".З урахуванням цих обставин вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.