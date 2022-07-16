У Рівному викрили шахрая, який ошукав двох пенсіонерок на майже 210 тис. грн

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 15 липня 2022 року раніше судимому 35-річному чоловікові повідомлено про підозру в повторному шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).У ході досудового розслідування слідчими СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області встановлено, що невідомі особи телефонували на стаціонарні телефони рівнянам, представлялися працівником правоохоронного органу та повідомляли, що їхні родичі потрапили у ДТП. Для уникнення кримінальної відповідальності необхідно було передати певну суму коштів.Далі до потерпілих додому приїздив підозрюваний та отримував від них грошові кошти, частину з яких перераховував організатору схеми, а частину залишав собі в якості винагороди.Підозрюваний останнім часом проживав у м. Львів та відносно нього до судів Львівської області скеровано 2 обвинувальні акти за вчинення аналогічних злочинів. У травні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак підозрюваний вніс заставу та вийшов зі слідчого ізолятору.Зі Львова чоловік приїхав у Рівне та за вже знайомою схемою заволодів коштами двох пенсіонерок на суму майже 210 тисяч гривень.Рівненським міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаних злочинів.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.Прокуратура вкотре закликає громадян бути обачними та не віддавати кошти незнайомим особам за начебто звільнення родичів від кримінальної відповідальності, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства невідкладно телефонувати до поліції. Наголошуємо, що працівники поліції та прокуратури не телефонують та не вимагають грошові кошти за вирішення питань конфлікту із законом, тому попередьте своїх родичів щоб убезпечити їх від шахраїв.відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.