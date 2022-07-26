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На Рівненщині судитимуть учасників міжрегіональної злочинної організації, які налагодили наркобізнес за ґратами

Рівненська область / Новини регіону 26-июл, 2022, 17:429 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 9 учасників міжрегіональної злочинної організації, які налагодили наркобізнес в одній з установ виконання покарань Рівненщини, а також ще однієї особи, які збувала наркотичні засоби учасникам ЗО (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ч. 5 ст. 255 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що 37-річний уродженець Донеччини, який за останні 20 років має 4 судимості, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких умисних злочинів, відбуваючи покарання в одній з виправних установ Рівненщини, завдяки набутому авторитету серед засуджених отримав статус так званого «смотрящого». Використовуючи свій вплив у кримінальному середовищі у квітні минулого року він створив злочинну організацію, до якої залучив ще двох «смотрящих» нижчого рівня, а ті, своєю чергою, завербували як виконавців ще трьох засуджених, які займались розповсюдженням заборонених речовин на території закладу, та трьох своїх знайомих за межами установи, які відповідали за постачання наркотиків та «психотропів».
Виконуючи єдиний план учасники організації налагодили за ґратами незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин. Заборонені речовини потрапляли в колонію з Волині, Київщини та Донеччини, через поштовий сервіс або шляхом безпосереднього перекидання їх через технічні споруди охорони і безпеки закладу.
Під час обшуків у камерах одних фігурантів та за місцями проживання інших правоохоронці виявили та вилучили знаряддя та предмети злочину – наркотичні засоби, чорнові записи, які підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, а також мобільні телефони та банківські картки, які використовували в своїй діяльності члени організації.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в області, за оперативного супроводу Управління СБ України в Рівненській області та УСР в області ДСР НП України.
Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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