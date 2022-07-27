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В Тернопільські області зловмисник викрав рейсовий мікроавтобус, щоб дістатися на ньому додому

Новини регіону / Тернопільська область 27-июл, 2022, 08:139 prov 0
До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від водія автобуса про те, що невідома особа викрала у нього автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter».
Зі слів потерпілого, він відпочивав на задньому сидінні буса перед черговим рейсом. У середину салону зайшов невідомий чоловік та сів за кермо. Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував.
Проїхавши декілька кілометрів, зловмисник зупинив бус і пішов у невідомому напрямку.
Поліцейські встановили причетну до крадіжки мікроавтобуса особу. Ним виявився 23-річний житель Борщівської громади.  За попередньою інформацією, чоловік повернувся з заробітків з Польщі і не мав чим добратися додому.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України  (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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